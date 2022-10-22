Galatasaray'dan Ronaldo açıklaması
Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo ve ve Memphis Depay açıklaması geldi. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama göre bu iki oyuncuyla alakalı girişim olmadığı belirtildi.
Kaynak : NTV
Eklenme : 22 Ekim 2022 17:14
Galatasaray, Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay'la ilgili çıkan transfer haberlerini yalanladı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Son dönemde bazı medya kuruluşlarında yer alan kulübümüzün Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay ile ilgilendiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün iki oyuncuyla da ilgisi veya girişimi yoktur."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız