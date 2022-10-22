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Trabzonspor'un yenilmezlik serisi 5 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi. Bordo Mavililer'i galibiyete taşıyan isim 9. dakikadaki harika golüyle Marek Hemsik oldu. 2 maçlık aradan sonra mağlu olan Demir Grup Sivasspor ise 10 puanda kaldı. Bu arada Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini de 30 maça çıkardı.

Eklenme : 22 Ekim 2022 19:03
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Trabzonspor'un yenilmezlik serisi 5 maça çıktı

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi Trabzonspor, Marek Hamsik'in 9. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise iki ekip de yakaladıkları pozisyonlardan gol çıkaramadı ve müsabaka bordo-mavili ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

2 maçlık aradan sonra galibiyet sevinci yaşayan Trabzonspor, puanını 21'e çıkardı ve maç fazlasıyla lider Adana Demirspor'a yakaladı.

2 maçlık aradan sonra mağlu olan Demir Grup Sivasspor ise 10 puanda kaldı.

Bu arada Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini de 30 maça çıkardı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

GOL: 9. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın şutunda savunmadan dönen topu ceza yayı üzerinden Hamsik, düzgün bir vuruşla kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan filelere gönderdi: 1-0

15. dakikada Njie'nin sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti.

17. dakikada Njie'nin uzak mesafeden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top üst direkten oyun alanına döndü.

21. dakikada Saba'nın pasında, sağ çaprazdan ceza alanına giren Njie'nin kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Uğurcan kapanarak tehlikeyi önledi.

30. dakikada Yatabare'nin ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çelmeyi başardı.

Ev sahibi takım, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.

49. dakikada Umut Bozok'un ceza alanı çizgisinin hemen önünden şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural, topu yatarak çeldi.

52. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çeldi.

KAPAT [X]

66. dakikada Saba'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu yatarak kontrol etti.

71. dakikada Bartra'nın uzak mesafeden şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, güçlükle tehlikeyi önledi.

87. dakikada Bardhi'nin kullandığı serbest atışta, kaleci Ali Şaşal Vural, güçlükle topu kornere çeldi.

Bordo-mavililer, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Kamil Çetin

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik (Dk. 74 Bardhi), Bakasetas (Dk. 74 Siopis), Trezeguet (Dk. 90+1 Doğucan Haspolat), Gomez, Umut Bozok (Dk. 57 Abdülkadir Ömür)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 63 Gradel), Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 88 Alaaddin Okumuş), Charisis (Dk. 63 Keita), Hakan Arslan, Njie (Dk. 83 Angielski), Saba, Yatabare

Gol: Dk. 9 Hamsik (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Eren Elmalı, Dk. 90+1 Gomez (Trabzonspor) Dk. 86 Keita, Dk. 90+2 Gradel (Demir Grup Sivasspor)

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