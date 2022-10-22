Kılıçdaroğlu'ndan 'referandum' yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum çağrısına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi.

CHP Genel Başkanı, "Kanun teklifini destekle, ne referandumu" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

''Ne oldu, çakma Orban'lık mı yapacaksın Erdoğan? Burası Türkiye, Macaristan değil. Kanun teklifini destekle, ne referandumu. Kaçmazsan bu iş çözülür; erkekler kadınların giyim kuşamını konuşamaz hale gelir. Var mı sende o cesaret?''

REFERANDUM ÖNERİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü konuşmasında, başörtüsü konusunda anayasa teklifi hazırladıklarını söylemiş Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Şunu da yapabiliriz; sıkıyorsa gel bu işi referanduma gidelim" demişti.