GATA'da görevli genel cerrahi uzmanı kazada hayatını kaybetti

Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi GATA Genel Cerrahi Anabilim Dalında görev yapan Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker, (36) Eskişehir yolu üzerindeki bir alışveriş merkezi önünde D.K.'nin kontrolündeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Gözaltına alınan D.K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bakan Koca ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Erdöl'den başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl hayatını kaybeden Peker için Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Koca mesajında, "Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi GATA Genel Cerrahi Anabilim Dalında görev yapan arkadaşımız Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Dr. Yaşar henüz 37 yaşındaydı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve hekim camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ise başsağlığı mesajında, "Elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Gülhane EAH. Genel Cerrahi kliniği hekimlerinden Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker'e Allah'tan rahmet; kederli ailesi ve tıp camiamıza sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.

Peker'in cenazesi, 24 Ekim Pazartesi günü çalıştığı hastanede düzenlenecek törenin sonrasında Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.