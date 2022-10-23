Sokak hayvanları için emsal karar: Tedavi masrafını sigorta karşılayacak
İzmir'de avukat Yaşar Uçan, aracıyla çarptığı köpeği tedavi ettirdi. Uçan, tedavi ücretinin trafik sigortasından karşılanması için verdiği hukuk savaşını kazandı. Hakem heyeti kararında "Her vatandaşın, hayvanın yaşam hakkını koruma yükümlülüğü vardır" dedi
İzmir'de çarptığı köpeği veterinerde tedavi ettiren avukat Yaşar Uçan'ın tedavi
ücretini almak için sigorta şirketine karşı verdiği hukuk mücadelesi sokak hayvanlarına
yönelik emsal bir kararla sonuçlandı.
Urla'da yaşayan Uçan, geçen ocak ayında aracıyla aniden önüne çıkan bir sokak
köpeğine çarptı. Uçan, sağ arka bacağı kırılan köpeği en yakın veterinerde ameliyat
ettirdi. Tüm masraflar 5 bin 350 lira tuttu. 1 aylık tedavi bitince köpeği sahiplenip
Marshall adıyla bahçesinde bakmayı sürdüren Uçan, en başından itibaren süreç
hakkında bilgilendirdiği trafik sigortası acentesinden masrafın tahsilini istedi.
Ancak talebinin teminat dışı olduğu yanıtını aldı. Uçan yetkililerle irtibata
geçerek, bir hayvana çarpma sonucunda verilen zararın tedavi masraflarının trafik
sigortası tarafından karşılandığını hatırlattı. Bu kez de masrafın yüzde 50'sinin
ödenebileceği yanıtını aldı.
Uçan bunun üzerine Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurarak "Bir anda önüme
atlayan ve çarpmak zorunda kaldığım hayvanı o halde orada bırakamazdım. Buna
ne ahlakım ne de vicdanım müsaade ederdi, kaldı ki Hayvanları Koruma Kanunu'na
göre de bu suçtur" dedi. Yaptırdığı trafik poliçesinin teminatı kapsamı
gereği miktarın kendisine ödenmesini talep eden Uçan, Karayolları Trafik Kanunu'na
göre zarar verilenin araç olmasının şart olmadığını kaydetti. Ancak tahkim komisyonundan
da olumsuz yanıt aldı.
Uçan'ın itirazı üzerine Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti emsal
bir karar aldı. Heyet, "Zarar gören hayvan sahipsiz de olsa, her vatandaşın
hayvanın yaşam hakkını koruma yükümlülüğü bulunmaktadır" dedi. Sigortacının,
aracı kullanırken bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına, bir şeyin zarara
uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı sigorta yaptırana düşen hukuki
sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar temin ettiğinin altını çizdi.
Heyet, tedavi masrafının Uçan'a ödenmesine hükmetti.
ARZU KAYAMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız