Palamudun fiyatı düştü, vatandaşlar soluğu balık tezgahlarında aldı

Denizlerde avlanma yasağının kalkmasının ardından palamudun tane fiyatı 150 TL ile başlarken geçtiğimiz hafta sonu 70 TL'ye kadar düşmüştü. Bu hafta sonu ise palamudun tezgahtaki fiyatı 35 ile 50 TL arasında oldu. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin kurucusu Balıkçı Kenan Balcı ise 1970'lerden bu yana palamudun ilk kez bu kadar yağlı ve iri olduğunu söyledi. Palamudun ucuzlamasını fırsat bilen vatandaşlar da balık tezgahlarına adeta akın etti.

"En son 1970'li yıllarda palamut, böyle irileşmişti ve yağlanmıştı"

Konu ile ilgili konuşan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı, "En son 1970'li yıllarda palamut böyle irileşmişti ve yağlanmıştı. 50 yıl sonra aynı bolluk yaşandı. Vatandaşlara çok teşekkür ederim. Dün aldılar, bugün yine alıyorlar. Bu aralar palamut irileşti ve lezzetlendi. Yağlandı ve Omega3 deposu oldu. En çok palamut tavsiye ediyorum. Hamsi, istavrit, barbunya, tekir almayın. Palamut alın. Dünyada yokluk var ama palamutta bolluk var. Edirne'den Kars'a her yerde palamut satılıyor. Softaların birinci tercihi balık diyebiliriz. Çocuklar tadını çok beğeniyor ve beslenme çantalarına palamut konmasını istiyor. Soğuğu bile çok lezzetlidir" dedi.

Tezgahlardan balık satın alan vatandaşlardan Metin Karagüzel ise "Çok şaşırdık. Balıklar büyümüş. Fiyatları da güzel. İnşallah bu şekilde seyreder ve herkes de faydalanır" diye konuştu.

Çocukları ile birlikte balık almaya gelen bir başka vatandaş ise "Haftada bir balık tüketmeye çalışıyoruz. Palamudun tam zamanı. Çocuklarım da palamudu çok seviyor" şeklinde konuştu.