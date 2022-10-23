10 çocuğunu boya sandığı ile büyüttü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Yaşar Çevikgel, çocuk yaşlarda başladığı ayakkabı boyacılığı mesleğinde 45 yılı geride bıraktı. Kentte yaşayan insanlar arasında "Efsane Boyacı Yaşar" lakabıyla tanınan Çevikgel; eşi, çocuklar ve torunlarından oluşan 10 kişilik ailesine boya sandığından kazandığı parayla bakıyor.

Mesleğini ve müşterilerini çok sevdiğini söyleyen Yaşar Çevikgel, "45 senelik boyacıyım ben. Bizim için kapalı bir yer yapılsın ve bütün boyacı arkadaşlar yararlanalım istiyoruz. 45 senedir ben bir yer göremedim. Efsane olmak kolay değil. Ben burada insanlara hizmet veriyorum. Ben insanları çok seviyorum. İnsanlarda beni seviyor. Bu yüzden ben ekmeğimi buradan kazanıyorum. Cumhurbaşkanıma, belediye başkanlarıma hepsine saygım sonsuz. Ben burada bize bir yer yapılsın istiyorum. 45 senedir buradayım ben ayağım kesildi insanlardan ayak takılmasını istiyorum. Yürüyemiyorum ben. 10 kişilik bir aileyiz. Torunlarıma bakıyorum. Bundan geçiniyoruz. Günde 15-20 müşteri geliyor. Ekmeğimi bundan kazanıyorum. Günlük kazancım en fazla 150 lira. Çocuklarımı bu işi yapmıyor. Çocuklarımı okutuyorum. Ama kapalı bir yerim olsun istiyorum. Soğukta üşüyorum" dedi.

Müşterilerin ayakkabılarını boyarken çevre dükkanlarda çalan müziklere kendini kaptıran Çevikgel, zaman zaman müziğin ritmiyle de dans ediyor.