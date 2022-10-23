55 yaşında üniversite hayaline kavuştu

Aksaray'da liseyi bitirdikten sonra Almanya'da yaşayan babasına bakmak için yurtdışına giden Mehmet Kocagöl (55) çok istediği üniversiteyi okuyamadı. Lise mezunu olarak gittiği Almanya'da babasının bakımını üstlenen Kocagöl 1987 yılında evlilik için Aksaray'a dönerek düğününün ardından yeniden babası için Almanya'ya döndü. Babasının bakımına devam eden Kocagöl, 2004 yılında babasının vefatının ardından ailesiyle hayatını geliştirmeye başladı. 32 ve 35 yaşında kız ve erkek çocuğu babası olan Mehmet Kocagöl çocuklarının da evlenmesinin ardından kendi hayalleri için çalışmaya başladı. En büyük hayali üniversite okumak olan Kocagöl, 4 torun sahibi olduktan sonra memleketi Aksaray'a dönerek Aksaray Üniversitesi (ASÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüne kaydını yaptırdı. Yıllar sonra üniversite hayaline 55 yaşında kavuşan Mehmet Kocagöl şimdi çocuklarından bile küçük olan gençlerle aynı sırayı paylaşarak üniversite eğitimi alıyor.

"En büyük hayalim üniversite okumaktı"

Yaşadığı eğitim mutluluğunu anlatan Mehmet Kocagöl, üniversite eğitiminin en büyük hayali olduğunu belirterek, "Okumak benim için önemli bir arzuydu, çok istiyordum, en büyük hayalimdi. O günkü şartlarda ve imkanlarda maalesef buna imkan yoktu. Ancak bu imkan şimdi olabildi, kendime bu imkanı şimdi verebildim. Hayallerime kavuştum. Daha da hayallerim var ve bundan sonra sıralama devam edecek" dedi.

Babasının yurt dışında olması ve rahatsızlanması nedeniyle üniversite hayallerinin suya düştüğünü anlatan Kocagöl, "Babam Almanya'ya yalnız gitmişti. Babam rahatsızlandı ve hastalığı vesilesi ile bende Almanya'ya gittim orada kaldım. Dolayısı ile üniversiteyi okuma imkanım maalesef olmadı. Bu benim yapmak isteyip de yapamadıklarım arasında olan bir eksiğim. Ancak bu zamanda uygun oldu. Şimdi kendime bir imkan verdim ve inşallah bunu tamamlayıp başaracağım. Değişik bir duygu. Genç arkadaşlarla beraberiz. Ben de pozitif ruhlu bir insan olarak arkadaşlarla gayet güzel ilişkiler içerisindeyiz. Saygı ve sevginin olduğu her yerde her zaman anlaşmak, konuşmak, birlikte bir şeyler yapabilmek elbette mümkün" diye konuştu.

"Eğitim ve öğrenmenin yaşı yoktur"

Eğitim aldığı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Görevlisi Hukuka Giriş Dersi hocası Erdem Baysal (35) ise okumanın yaşı olmadığını belirterek, "Eğitim ve öğrenmenin yaşı yoktur. Bunun canlı örneğini biz Mehmet bey ile yaşamış olduk. Benim eğitimcilik hayatımda kendi yaşımdan büyük ilk öğrencim. Ama algı düzeyi çok yüksek, siyaset ve kamu yönetimi öğrencilerimizin bu seneki profilleri oldukça yüksek. İyi bir tartışma, yorumlama ortamı var. Mehmet beyin de derslere ilgisi, alakası çok çok iyi. Bu da genç arkadaşlarımıza önemli ölçüde motivasyon sağlıyor. Bundan dolayı şunu söylemek isterim ki, keşke her yaşta öğrencimiz 2.3. üniversitelerini bitirebilseler. Üniversite genellikle gençler açısından karakterlerin şekillendiği ve geri kalan hayatlarının dönüm noktası olan çağlar olarak görülse de ilerleyen yaşlar açısından da ilerleyen yaşların tadını çıkarabilecekleri bir evre. Burada sosyokültürel ortamı görmeleri önemli ölçüde onlara katkı sağlayacaktır, fayda sağlayacaktır. Gelmelerini bekleriz, isteriz, tavsiye ederiz. Onlar için de değişik bir deneyim olur" ifadelerini kullandı.

"Babam yaşındaki biriyle aynı sınıfta olmak farklı bir deniyim"

ASÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 1. sınıf öğrencisi Mert Can Aydoğan (23), "Babam yaşında birisiyle aynı sınıfta olmak açıkçası farklı bir deneyim. Kendisiyle hem sınıf olarak baba oğul ilişkimiz var. Biz kendilerine ders noktasında yardımcı oluyoruz, o bize hayat tecrübelerini aktarıyor. Okulda aldığımız eğitimlerden ziyade Mehmet ağabeyinde kendi hayatındaki tecrübeleri sayesinde gerçekten bizim için de güzel bir gelişim olduğuna inanıyorum. Kendisine eğitim hayatında başarılar diliyorum" diye konuştu.