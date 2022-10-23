İYİ Parti yurt dışındaki seçmene yönelik çalışma başlattı

İYİ Parti, yurt dışı seçim stratejisini sandığa gitmeyen seçmen üzerine yoğunlaştırdı.

Yurt dışındaki seçmeni sandığa yönlendirmeyi hedefleyen İYİ Parti, öncelikle Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Rıdvan Uz ile aralarında partinin yurt dışı teşkilatlarından yöneticilerin de bulunduğu heyet aracılığıyla gurbetçilerin sorunlarını belirledi.

Sorunların çözümüne yönelik partide oluşturulan komisyonun hazırladığı rapor, yurt dışındaki Türk esnaf ve vatandaşlarla paylaşıldı.

Beş aydan bu yana devam eden çalışma kapsamında yurt dışındaki esnaf, Türk iş insanları, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve kanaat önderleriyle bir araya gelen heyet, gurbetçi seçmenin oy kullanmama gerekçelerini tespit etti.

Buna göre, gurbetçilerin sandığa gitmeme nedenleri arasında ilk sırada "Türkiye'de yaşamamaları nedeniyle demokratik yarışa müdahale etmeyi doğru bulmama" ve "Avrupa'daki seçimlerde oy kullanma oranının azlığından etkilenme" gibi nedenler yer aldı.

- "Bütün çabamız sandığa götürmek"

İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Rıdvan Uz, görüşmelerde, iş insanları, kanaat önderleri ve vatandaşlardan sandığa gidilmesi için teşvik edici olmalarını istediklerini söyledi.

Oy kullanma oranını artırmanın önemine işaret eden Uz, "Bu kitleyi harekete geçirmediğiniz sürece tam anlamıyla bir başarı yakalamanız mümkün değil. Bütün çabamız oy kullanmayanları sandığa götürmek." dedi.

Avrupa'daki gençleri önemsediklerine dikkati çeken Uz, "Hepsi ayrı yerde, çoğu birbirini bilmiyor ve bir araya gelme olayı yok. Gençleri bu işe teşvik edecek kanallar kapalı. Onlara ulaşabilecek bir formül üzerinde çalışıyoruz. Bu çocukları bu işin paydaşı yapmamız, onlara bunu hissettirmemiz lazım." şeklinde konuştu.