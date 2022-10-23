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3 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ekim 2022 11:23
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3 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.

Kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen F.E, F.N. ve C.K. yakalandı.

Zanlıların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyalarının olduğu belirlendi.

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