Misafirliğe çağırdığı akrabasının evine hırsız gönderdi

Malkara'da yaşayan 56 yaşındaki akrabası R.B.'nin evinde 3 milyon lira değerinde ziynet ve para olduğunu öğrenen M.Ç., N.A. ve E.Y. ile plan yaptı.

M.Ç., Diyarbakır'dan tanıdığı L.Ç.'yi de akrabasının evine girmesi için plana dahil etti.

Şüpheliler, yaptıkları plan dahilinde R.B.'yi misafirlik bahanesi ile eve davet etti. Bu sırada L.Ç. ise R.B.'nin evinde bulunan altın ve paraları çaldı. R.B. evine dönerken, şüpheliler ise kayıplara karıştı.

Ziynet ve paraların yerinde olmadığını fark eden R.B., altınların bir kısmının da sahibi olan kızı E.G.'ye haber verdi. İlçeye gelen E.G., annesiyle birlikte polise giderek şikayette bulundu.

Şüpheliler tutuklandı

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ve Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kamera, saha ve istihbari çalışmalar neticesinde hırsızlık olayının 20 gün önce planlandığı, müştekilerin misafir olarak gittiği akrabaları tarafından oyalandığı, hırsızlık olayının bu sırada gerçekleştiği tespit edildi.

E.Y. ve L.Ç. İstanbul'da, M.Ç. ve N.A. ise Tekirdağ'da düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı. Diyarbakır'dan çağrılan L.Ç.'nin 50'ye yakın suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Yaklaşık 3 milyon lira değerindeki ziynet ve nakit paranın tamamı ele geçirildi ve sahiplerine teslim edildi.

Sorgusu tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.