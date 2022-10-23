Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/2) tamamlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ekim 2022 13:44
Sınav, saat 10.15'te başladı ve çoktan seçmeli 80 soru için adaylara 180 dakika süre verildi.
YDS, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden uygulandı.
ÖSYM'nin sınav takvimine göre, YDS sonuçları 8 Kasım'da açıklanacak.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız