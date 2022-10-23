Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile Ukrayna'yı görüştü
Rusya Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu'nun telefonda görüştüğünü açıkladı. İkilinin Ukrayna konusunu ele aldıkları belirtildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ekim 2022 15:20
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ve Türk savunma bakanlarının bir telefon görüşmesinde Ukrayna'daki durumu ele aldıklarını duyurdu.
Açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu, günün erken saatlerinde Fransız Savunma Bakanı Sebastian Lecornu ile de görüşmüş, Ukrayna'nın çatışmayı tırmandırabileceği yönündeki endişelerini tekrarlamıştı.
Ancak, Rusya bu iddiayı destekleyecek hiçbir kanıt yayınlamadı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız