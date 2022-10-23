Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 kişi yakalandı
Sınır hattında yoğun denetimler devam ediyor. Suriye'den Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan 2 kişi yakalandı.
Kaynak : TRT
Eklenme : 23 Ekim 2022 15:24
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.
Hudut kartallarının Türkiye'ye yönelik yasa dışı bir geçişi daha başarılı şekilde önlediği belirtildi.
Suriye'den Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan 2 kişinin, Şanlıurfa sınırında yakalandığı kaydedildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız