Antalya'da scooter kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

M.C.G. idaresindeki otomobil, gece saatlerinde Portakal Çiçeği Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ada Kayahan ile Mahmut Yağız Balcı'nın bulunduğu scootera çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Kayahan ve Balcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki gencin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ortaokuldan bu yana sınıf arkadaşı olan lise son sınıf öğrencisi Kayahan ile Balcı'nın, dershane çıkışında birlikte vakit geçirdikten sonra scooter kiraladığı ve eve dönüş yolunda kaza yaptığı belirlendi.