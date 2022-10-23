'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi tanıtım tırı Zonguldak'ta
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "İlk Evim, İlk İş Yerim" kampanyasına ilişkin merak edilen soruların cevaplanması amacıyla hazırlanan tanıtım tırı, Zonguldak'ta vatandaşlarla buluştu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ekim 2022 17:18
Valilik binası yanında konuşlandırılan tanıtım tırındaki TOKİ uzmanları, proje hakkında vatandaşları bilgilendirerek soruları cevapladı.
Tırı ziyaret edenler, sanal gerçeklik gözlükleri ve tabletler sayesinde daha önce yapımı tamamlanan TOKİ projelerindeki daireleri gezme imkanı buldu.
Konutlarla ilgili uzmanlardan bilgi alan emekli Ayhan Keskin, "Bu projeyi çok güzel ve uygun bulduk. Maaşı 5 bin lira olanların daha rahat edebilmeleri için plan, proje yaparlarsa bizler için daha güzel olur" dedi.
Tanıtım tırı, yarın kentten ayrılacak.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız