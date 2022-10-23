Duvarında çatlaklar oluşan üniversite binası boşaltıldı
İstanbul Küçükçekmece'de yan tarafındaki inşaatın istinat duvarının çökmesi nedeniyle Arel Üniversitesi binası ve çevresinde tedbir alındı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 23 Ekim 2022 20:26
Küçükçekmece'de bulunan Arel Üniversitesi'nin yan tarafındaki inşaatın istinat duvarı çöktü.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Üniversite binası ve çevresinde tedbir alındı.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız