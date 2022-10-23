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İki kişiyle çekilen filme Kanada, Macaristan ve Türkiye'den ödül

İki kişilik kadroyla çekilen ve yardımcı başrol oyunculuğunu bir kedinin yaptığı 'Hayatımın Son 5 Günü' adlı film, yurt dışında ve Türkiye'de aday olduğu 6 film festivalinden 3 ödül aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ekim 2022 21:52
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İki kişiyle çekilen filme Kanada, Macaristan ve Türkiye'den ödül

Yönetmenlik, kameramanlık, ışık, kurgu gibi tüm çekim aşamalarını Mahmut Baldemir ve Hüseyin Uc'un yaptığı 93 dakikalık 'Hayatımın Son 5 Günü' adlı filmde başrol oyunculuğunu yine Baldemir üstleniyor.

"Mamud" adlı kedinin de yardımcı başrol oynadığı filmde, hayatına son vermek isteyen bir kişinin son 5 günde yaşadıkları anlatılıyor.

Beş farklı dile çevrilen ve ilk kez Rusya'da "En İyi Film" adayı olarak gösterime giren Hayatımın Son 5 Günü filmi, İngiltere ve Kanada'daki festivallerde çeşitli kategorilerde aday gösterildi.

Macaristan'da "En İyi Deneysel Film" ve Kanada'da da "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini alan film, Türkiye'de ilk kez 10. Antakya Uluslararası Film Festivali'nde gösterildi.

Antakya'daki festivalde "En İyi Film" dalında aday gösterilen iki kişiyle çekilen film, "10. Yıl Özel Ödülü"nün sahibi oldu.

Filmin yönetmenlerinden ve başrol oyuncusu Mahmut Baldemir, 2016 yılında sektörü bırakmak üzereyken bu filmi çekme kararı aldıklarını anlattı.

İki kişiyle çekilen filme Kanada, Macaristan ve Türkiye'den ödül - 1
FİLM 1300 LİRA BÜTÇEYLE ÇEKİLDİ

Baldemir, filmi yakınlarının maddi desteğiyle çektiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Filmimiz, iki kişilik ekiple çekilen ilk film olma özelliği ve 1300 liralık bütçesiyle öne çıkıyor. O dönem bizim de paramız yoktu. Eşimizden, dostumuzdan malzeme isteyerek bu filmi çektik. Filmi çekerken güvendiğim tek kişi diğer yönetmen arkadaşım Hüseyin Uc idi. O da bana güvenerek bu işe girdi. İki kişiyle film çekilir mi? Tabii ki de çekilir ve çekildi. Hatta dünya festivallerinde ödül aldı."

Baldemir, bu filmle "imkansız" diye bir şey olmadığını da gösterdiklerini anlattı.

Sektörleri açısından yaptıklarının önemli olduğunu vurgulayan Baldemir, "İnsanlar size deneyiminiz yok ise iş vermiyor. 'Deneyim kazan ondan sonra gel' diyorlar. Bu film aslında onlara karşı yapılmış. Tabii ki deneyime ihtiyaç var, ama siz üniversiteden mezun olan birisine iş vermezseniz, o deneyim kazanamaz. Deneyimsiz birine 'milyonları akıtın, deneyim kazansın' demiyoruz. İmkan tanıyın, ekipman ve çekim yapılacak alan, oyuncu desteği sağlayın, öğrenciler en azından kısa film çekebilsin" diye konuştu.

Baldemir, filmin Türkiye'de ilk ve tek gösterimini Hatay'da yaptıklarını söyledi.

Filmin diğer yönetmeni Hüseyin Uc da Türkiye'de katıldıkları ilk film festivalinde finalist olduklarını belirtti.

Filmin tüm aşamalarında 2 kişi olduklarını anlatan Uc, şunları kaydetti:

KAPAT [X]

"Yönetmen Mahmut aynı zamanda filmin oyunculuğunu üstlendi. 2017 yılında çekimlere başladık. Kurgu sürecinde sıkıntılar çektik. Geçen yıl filmi tamamlayarak festivallere başvurduk. Yurt dışında ödül aldık. Filmimizi bir de Türkiye'de denemek istemiştik. Burada da 'En İyi Film' finalisti olduk."

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