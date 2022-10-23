Polis ekiplerine ateş açıldı: 1 polis şehit oldu
İstanbul Silivri'de gözaltına alınmak istenen şüphelilerin açtığı ateş sonucu 1 polis şehit oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ekim 2022 22:45
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Komiser Yardımcımız Alim Nar bugün Silivri'deki bir operasyonda yaralanmıştı. Maalesef kahraman polisimiz tedavi gördüğü hastanede şehadete erdi. Şehidimiz Alim Nar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun" dedi.
Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı
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Komiser Yardımcımız Alim Nar bugün Silivri'deki bir operasyonda yaralanmıştı.Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 23, 2022
Maalesef kahraman polisimiz tedavi gördüğü hastanede şehadete erdi.
Şehidimiz Alim Nar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.
Ruhu şad olsun🇹🇷 pic.twitter.com/Arm2AKhdNP