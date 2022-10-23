Samsun'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi ile arkadaşı yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ekim 2022 22:20
Enes Y'nin kullandığı 55 AHF 658 plakalı otomobil, İlkadım Bulvarı otogar istikametinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
Savrulan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan eşi Gülendam K.Y. ve arkadaşı Yalçın T. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Enes Y. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız