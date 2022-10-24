Satılan 10 motosikletten biri elektrikli: Pazar 400 bine çıkacak

Türkiye motosiklet pazarında satışlar katlandı. 2019'da 154 bin motosikletin satıldığı pazarda bu yıl, 320 bin adet civarında motosiklet satılması bekleniyor. Pazar uzmanlarının tahmini ise önümüzdeki yıl bu rakamın 400 binlere yaklaşacağı yönünde. Doğan Trend Motosiklet Genel Müdür Yardımcısı Emre Acar, pazarın 2020 itibarıyla 200 bin barajını aştığını ve yukarı yönlü ivmesini artırdığını belirtti.

3 YILDA İKİYE KATLADI

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de 254 bin adet motosiklet satıldığını ifade eden Emre Acar, "Pazarın bu yıl 323 bin adete ulaşmasını bekliyoruz. Bu da 2019'daki 154 bin adetlik pazara göre satışların 2 katına çıkacağı anlamına geliyor. Türkiye motosiklet pazarının 2023 yılında 385 bin adedi yakalayacağını ve 400 bin barajına yaklaşacağını öngörüyoruz" şeklinde konuştu. Türkiye pazarında en büyük payı 0-50 ve 101-125 cc segmentlerinin aldığını kaydeden Acar, "Son dönemde elektrikli motosikletler de payını yüzde 10 seviyesine taşımış durumda" ifadelerini kullandı.

B SINIFI EHLİYETLE SATIŞLARIMIZ UÇAR

50 cc'ye kadar olan motosikletlerin B sınıfı sürücü ehliyeti ile kullanılabilmesine olanak sağlayan yasanın, 125 cc düzeyine getirilmesiyle ilgili görüşmelerinin devam ettiğini belirten Acar, "İlgili yasa kapsamının 125 cc seviyesine getirilebilmesi adına kanun yapıcılar ile görüşmelerimiz sürüyor. Şu an için kesin bir karar alınmamış olsa da yasanın değişmesi halinde satışlarda adeta patlama yaşanabilir, Türkiye'deki motosiklet pazarının gerçek potansiyelini görebiliriz. B sınıfı ehliyet ile kullanılabilecek 0-125 cc arasındaki motosiklet ile hem sektör büyüyecek hem de mobilite çözümlerinde etkili bir alan açılacak" diye konuştu.

Şuayip Alabay