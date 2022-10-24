Erdoğan: Tüm madenlerin durumu inceleniyor
Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Amasra'dan alınan dersler ışığında ülkemizdeki tüm madenlerin durumları baştan sona gözden geçirilmektedir." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ekim 2022 19:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;
"Amasra'dan alınan dersler ışığında ülkemizdeki tüm madenlerin durumları baştan sona gözden geçirilmektedir."
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