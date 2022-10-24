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Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı anahtarı ev sahibine teslim ettiğini kanıtlamalı

Yargıtay, evi veya dükkanı tahliye eden kiracının anahtarını teslim ettiğini kanıtlamak zorunda olduğuna hükmetti. Karara göre anahtarını vermeyen kiracı, kira ödemeye devam edecek.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 24 Ekim 2022 07:45
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Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı anahtarı ev sahibine teslim ettiğini kanıtlamalı

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ

Yargıtay'ın gündemine yansıyan dava konusu olay bir alışveriş merkezinde yaşandı. Mağaza sahibi ile kiracı arasında 7 yıl süreli kira sözleşmesi gerçekleştirildi. Mağaza sahibi, 7 yıl sonra mağazayı boşaltma taahhüdünde bulunan kiracının, sürenin üzerinden 4 ay geçmesine karşın anahtar tesliminde bulunmadığı gerekçesiyle konuyu yargının gündemine taşıdı.

Mağaza sahibi, kiralar ödenmeyince icra takibi başlattı ve alacaklarını tahsilini istedi. Kiracı ise zamanında mağazayı boşalttığını ve anahtar tesliminde bulunduğunu savununca taraflar arasında alacak davası açıldı. Yerel mahkemede yapılan yargılamada, kiracı mağazayı zamanında boşalttığını ifade ederek, mağaza sahibinin tazminat talebinin reddini istedi. Mahkemede de kiracının zamanında boşalttığına dikkat çekerek, mağaza sahibinin tazminat istemini reddetti.

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