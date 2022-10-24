İstinat duvarı çöktü... Üniversite binası yıkıldı
İstanbul Küçükçekmece'de, bir inşaatın istinat duvarında meydana gelen çökme sonucu bitişiğindeki özel üniversite binasının bir kısmı da yıkıldı. Üniversiteli gençler tarafından kayda alınan korku dolu görüntülerde, duvarın büyük bir gürültü ile çöktüğü görülüyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 24 Ekim 2022 07:52
Sefaköy'deki özel bir üniversitenin bitişiğinde bulunan inşaatın istinat duvarında meydana gelen çökme nedeniyle üniversite binasında da çatlaklar oluşmuştu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edilirken üniversite binası tedbiren boşaltılarak etrafı şeritlerle sarıldı.
BÜYÜK PANİK YAŞANDI
Güvenlik önlemlerinin alındığı sahada akşam saatlerinde ise büyük bir çökme meydana geldi.
Çökme nedeniyle üniversite öğrenicileri ve vatandaşlar büyük panik yaşarken, istinat duvarının çökme anıyla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı.
Cep telefonuna yansıyan görüntüde, duvarın büyük bir gürültü ile saniye saniye yıkıldığı görülüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız