Dolar günü 18,59 TL'den kapattı
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 18,59 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ekim 2022 18:11
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,5920
|18,5930
|18,5930
|18,5940
|Avro
|18,1990
|18,2000
|18,3710
|18,3720
|Sterlin
|20,7040
|20,8070
|21,0260
|21,0400
|İsviçre Frangı
|18,4330
|18,5250
|18,5680
|18,6550
|ANKARA
|ABD Doları
|18,5620
|18,6420
|18,5630
|18,6500
|Avro
|18,1590
|18,2390
|18,3310
|18,4100
|Sterlin
|20,6440
|20,8540
|20,9660
|21,1750