Yoğun bakımdan çıkan maden işçisi, Bakan Kirişci'ye arkadaşlarının durumunu sordu

Amasra'daki maden patlamasında yaralanan ve yoğun bakımdan servise çıkarılan maden işçisi İbrahim Çeliktaş, kendisini ziyarete gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye arkadaşlarının durumunu sordu.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, Amasra'daki maden patlamasında yaralanan ve yoğun bakımdan servise çıkarılan maden işçisi İbrahim Çeliktaş'ı ziyaret etti.

Çeliktaş'ın durumu ile yakından ilgilenen Kirişci, durumu hakkında bilgi aldığı Çeliktaş ile bir süre sohbet etti. Çeliktaş, Bakan Kirişci'ye, madende birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarının durumunu, iyi olup olmadıklarını ve arkadaşlarının nerede olduklarını sordu.

Kirişci, arkadaşlarının durumundan habersiz olan maden işçisine "İyi olanlar var, iyileşecek olanlar var, tedavilerini oluyorlar. Arkadaşların tedavi görüyor. Çok şükür iyiler." yanıtını verdi.