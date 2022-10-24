Türk lirasını klozete atan fenomen adli kontrolle serbest
İstanbul'da Türk lirasına hakaret suçundan gözaltına alınan şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ekim 2022 20:26
Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada Türk lirasına hakaret suçu işlediği belirlenen kişiye yönelik çalışma yaptı.
100 liralık banknotu klozete attığı anları videoya kaydederek sosyal medyada paylaşan ve bu yolla Türk lirasına hakaret suçu işlediği belirlenen M.C.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Türk Ceza Kanunu'nun "devletin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçundan adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edildi.
Hakimlik, M.C.K. hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız