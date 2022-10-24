Bakan Kirişci: Binali Yıldırım hemen önümüzde kaza yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde gelerek AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı ziyaret etti.

Ziyaretleriyle ilgili konuşan Bakan Kirişci, "Son Başbakanımız Binali Yıldırım'ı ve İstanbul Milletvekilimiz Şamil Ayrım'ı ve araçta bulunan koruma görevlisi arkadaşımızı, 14 Ekim günü hepimizin canını yakan, bizleri üzen Bartın maden faciası'nda 41 kardeşimizin şehit olmasıyla sonuçlanan faciadan yaralı olarak kurtarılan kardeşlerimizi ziyaret ettim. Bir tanesi serviste, beşinin ise yoğun bakımda olduğu bilgisi mevcut. Bu güzel hastanemizde, başhekimimizin de rehberliği çerçevesinde ziyaretler gerçekleştirdim, hastalarımızı ve hasta yakınlarını ziyaret etme imkanı buldum. Her şeyden önce, emin ellerde olduklarına belki Türkiye'nin değil dünyanın en güzel hastanesinde tedavi hizmetleri aldıklarına şahit oldum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve bütün hastane çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Hastalarımızın durumları gayet iyi, hepsini tek tek ziyaret ettim, yoğun bakımdakiler hariç. Onların da bilgisini başhekimimizden aldık. Rabbim, bir daha bu ülkeye bir daha Bartın faciası gibi facialar yaşatmasın" dedi.

"HEMEN ÖNÜMÜZDE CEREYAN EDEN BİR KAZAYDI"

Azerbaycan'da yaşanan kazada konvoyda Binali Yıldırım ile art arda araçlarda bulunduklarını belirten Bakan Kirişci, " Biz de Bakü'de, Azerbaycan'daydık, konvoyda hemen önümüzde cereyan eden bir kazaydı, tesellimiz burada bir can kaybının olmaması. Yaralı olarak ülkemize hastalarımız getirilmiş ve tedavilerinin sürüyor olması, en büyük tesellimiz ve en büyük mutluluğumuz" diye konuştu.