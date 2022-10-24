İnternetten suç işlediği belirlenen 37 kişi tutuklandı
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) internet ortamında işlenen suç ve suçlularla mücadele kapsamında geçen hafta gözaltına alınan 224 kişiden 37'si tutuklandı.
EGM'den yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince 16-23 Ekim'de internet ortamında işlenen suç ve suçlularla mücadele amacıyla çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, ödeme sistemleri operasyonunda 152, yasa dışı bahis operasyonunda 47, çocuk istismarı operasyonunda 9 ve bilişim sistemleri operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Ayrıca, sosyal medya platformlarında vatandaşları kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve terör örgütlerinin propagandasını yapan provokatif içerikli paylaşımlarda bulunan 1380 hesap yöneticisi kişi tespit edildi, 15'i gözaltına alındı.
Bu operasyonlarda, 291 bin 530 lira para ve mal varlığına el konuldu.
Gözaltına alınan toplam 224 şüpheliden 37'si tutuklandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız