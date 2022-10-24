Müze olacak Diyarbakır Cezaevinin tabelası 42 yıl sonra indirildi

Bakanlık Almanya'da 'Aile Ateşelikleri' kurdu: 400 çocuk geri alındı
Bakanlık Almanya'da 'Aile Ateşelikleri' kurdu: 400 çocuk geri alındı
%0 Faizli 10.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli 10.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Borsa 4.000 puanın üzerini gördü
Borsa 4.000 puanın üzerini gördü
Sosyal konutta ilk 5 bin 615 konutun temeli yarın atılıyor
Sosyal konutta ilk 5 bin 615 konutun temeli yarın atılıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Tarım ve Orman Bakanlığı 'Tarım Müşavirliği' kuracak
Tarım ve Orman Bakanlığı 'Tarım Müşavirliği' kuracak
Cemevlerine yönelik kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Cemevlerine yönelik kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
'Son bir yılda Ankara'ya 5 milyar lira eğitim yatırımı yaptık'
'Son bir yılda Ankara'ya 5 milyar lira eğitim yatırımı yaptık'
Bozdağ: Yargı paketinde sona gelindi
Bozdağ: Yargı paketinde sona gelindi
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nde Danıştay kararını verdi
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nde Danıştay kararını verdi
Binali Yıldırım'ın Ameliyatını Özkan yaptı
Binali Yıldırım'ın Ameliyatını Özkan yaptı
Rapor için para isteyen doktor açığa alındı
Rapor için para isteyen doktor açığa alındı
Dolarda kalan kaybeder: Türk lirası için hareketli hafta
Dolarda kalan kaybeder: Türk lirası için hareketli hafta
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Bakan yardımcısı kurucusu olduğu okuldaki görevinden istifa etmedi
Bakan yardımcısı kurucusu olduğu okuldaki görevinden istifa etmedi
Polis ekiplerine ateş açıldı: 1 polis şehit oldu
Polis ekiplerine ateş açıldı: 1 polis şehit oldu
'3600 ek göstergeyle tazminatımız 75-80 bin lira artar'
'3600 ek göstergeyle tazminatımız 75-80 bin lira artar'
İstanbul Barosu başkanlığına avukat Filiz Saraç seçildi
İstanbul Barosu başkanlığına avukat Filiz Saraç seçildi
İstanbul'un baraj doluluk oranı yüzde 42,99 oldu
İstanbul'un baraj doluluk oranı yüzde 42,99 oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 kişi yaralı
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 kişi yaralı
Erdoğan: Diyarbakır cezaevi müze olacak!
Erdoğan: Diyarbakır cezaevi müze olacak!
Liseli Batuhan, yapay zeka projesiyle ABD'de yarışacak
Liseli Batuhan, yapay zeka projesiyle ABD'de yarışacak
Dev fabrikada üretime ara
Dev fabrikada üretime ara
58 yıldır altında oturduğu 375 yıllık çınar ağacına adı verildi
58 yıldır altında oturduğu 375 yıllık çınar ağacına adı verildi
Esnafa kredi destek paketi yürürlükte: 60 ay vadeli 100 milyar TL
Esnafa kredi destek paketi yürürlükte: 60 ay vadeli 100 milyar TL
KDK'dan tavsiye: Engelli çocuğu olanlara eğitim izni verilsin
KDK'dan tavsiye: Engelli çocuğu olanlara eğitim izni verilsin
TOGG'un kampüsü için geri sayım başladı
TOGG'un kampüsü için geri sayım başladı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
O rektör üniversiteye eş, dost, akraba doldurmuş!
O rektör üniversiteye eş, dost, akraba doldurmuş!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Müze olacak Diyarbakır Cezaevinin tabelası 42 yıl sonra indirildi

Geçmişte uzunca bir dönem adı işkenceyle anılan Diyarbakır Cezaevinin müze yapılmak üzere mülkiyetinin Adalet Bakanlığından Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmesinin ardından tabelası da indirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ekim 2022 17:02
Yazdır
Müze olacak Diyarbakır Cezaevinin tabelası 42 yıl sonra indirildi

Kentte 1972 yılında yapımına başlanan Diyarbakır Cezaevi, 4 Temmuz 1980'de açıldı.

Cezaevi 12 Eylül 1980 sonrası askeri yönetime devredilerek "Sıkıyönetim Askeri Cezaevi" olarak kullanıldı.

Cezaevinin adı 12 Eylül askeri darbesinden sonra yaşanan işkencelerle anıldı. Cezaevi hakkında birçok belgesel çekildi ve kitap yazıldı.

Adalet Bakanlığına 9 Mayıs 1988'de devredilen cezaevi, bir süre öncesine kadar ceza infaz kurumu olarak kullanılmaya devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz 2021'de kenti ziyaretinde "Geçmişte uzunca bir dönem adı zulümle, işkenceyle, insanlık dışı muameleyle anılan Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz." açıklamasının ardından başlatılan çalışmalarda dün somut adım atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplu açılış ve bazı ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği kentte, "Adalet Bakanlığımız, cezaevini tamamen boşalttı. Bugün itibarıyla cezaevi, Adalet Bakanlığımızdan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devredilmiştir. Geçmişte nice acılara, zulümlere, kötü hatıralara konu olan Diyarbakır Cezaevi binası artık hem hafıza hem de farklı alanlarda faaliyet yürütme mekanı olarak hizmet verecektir." açıklamasını yaptığı saatlerde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, müze yapılmak üzere mülkiyeti Adalet Bakanlığından Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilen Diyarbakır Cezaevi'nin kapısını kilitleyip, anahtarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teslim etti. Diyarbakır Cezaevi'nin tabelası da bugün indirildi.

- "Buranın müze yapılması son derece önemli"

Siyasetçi ve yazar Bayram Bozyel, 1982-1987 yılları arasında 5 yıl bu cezaevinde kaldığını belirtti.

"O zaman Türkiye genelinde darbe rejimi hakimdi. Darbe rejiminin bütün kötülükleri en yoğun haliyle Diyarbakır Cezaevi'ne yansıyordu. O dönemde burada eşi benzeri görülmemiş insanlık dışı uygulamalar yapıldı." ifadelerini kullanan Bozyel, çok sayıda kişinin ya hayatını kaybettiğini ya da sakat kaldığını belirtti.

İnsan onurunun aşağılandığını dile getiren Bozyel, hem kendilerinin hem ailelerinin hem de toplumun büyük kesiminin bu süreçten olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Bozyel, "Burayı toplum bakımından bir kara sayfa ve kara dönem olarak değerlendiriyorum. Benzer süreçlerin bir daha tekrarlanmamasını diliyorum." dedi.

Diyarbakır Cezaevi'nden çıktıktan sonra "Diyarbakır 5 No'lu" kitabında cezaevinde yaşanılanları yazdığını anlatan Bozyel, şunları kaydetti:

"Daha önce buranın kapatılması ve müzeye dönüşmesi konusunda büyük mücadele verdik. Hükümet bu konuya olumlu bakıyordu. Gelinen aşamada buranın boşaltılması geç de olsa önemli. Burası yeniden dizayn edilirken, burada yaşayan insanların deneyimlerinden, insan hakları savunucularından ve benzer deneyimlerden geçen ülkelerin deneyimlerinden faydalanılması gerekiyor. Toplumun geleceği ve gelecek nesillerin bir daha benzer deneyimleri yaşamaması için buranın müze yapılması son derece önemli."

- "İnsanlık onurunun iadesi"

KAPAT [X]

Henüz 16 yaşındayken girdiği Diyarbakır Askeri Cezaevi'nde 7 yıl kalan Temel Strateji Araştırma Merkezi Başkanı Abdurrahim Semavi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği ziyaretin, geniş kitleleri memnun ettiğini bildiklerini ifade ederek, bu ziyarette Diyarbakır Cezaevinin mülkiyetinin müze yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmesinin önemli olduğunu belirtti.

"Duyarlılık gösteren Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı sunuyoruz. O dönemde 16 yaşındayken cezaevine girmiş ve 23 yaşında çıkmış biri olarak hala yaşıyor olmamız ve gerçekten buna şahitlik etmemiz bizi ziyadesiyle mutlu etti. İnsanlık onurunun iadesi olarak yorumlayabilme imkanımız var." ifadelerini kullanan Semavi, bu müjde verildiğinde o dönemde cezaevinde kalan, mağduriyet yaşayan bazı kişilerle orada bulunmayı çok istediğini anlattı.

Semavi, müzenin açılışına sembol olabilecek birkaç kişinin davet edilmesinin yerinde olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı'nın bu konuda verdiği kararı "hayırlı bir karar" olarak değerlendiren Semavi, cezaevinin bir an önce müzeye dönüştürülmesini beklediklerini kaydetti.

Hukuki Araştırma Derneği Diyarbakır Şube Başkanı avukat Mehmet Sıddık Demir de cezaevinin müzeye dönüştürülmesi kararını olumlu karşıladıklarını ifade etti.

Yapılacak müzede hafıza odalarının bulunmasını talep ettiklerini dile getiren Demir, "Kütüphane ve sanat odalarının bulunacak olması da bizim için çok olumlu. Bir an önce faaliyeti girmesini umuyoruz. Cumhurbaşkanı'mıza ve devletin ilgili makamlarına müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Atatürk Köprüsü bakım nedeniyle bu gece trafiğe kapatılacak
Atatürk Köprüsü bakım nedeniyle bu gece trafiğe kapatılacak
Bakanlık Almanya'da 'Aile Ateşelikleri' kurdu: 400 çocuk geri alındı
Bakanlık Almanya'da 'Aile Ateşelikleri' kurdu: 400 çocuk geri alındı
Tarım ve Orman Bakanlığı 'Tarım Müşavirliği' kuracak
Tarım ve Orman Bakanlığı 'Tarım Müşavirliği' kuracak
'Şehir Hastanesi'nden de geçecek metromuzun son aşamasına geldik'
'Şehir Hastanesi'nden de geçecek metromuzun son aşamasına geldik'
Eski tip sürücü belgelerinin değiştirme ücreti 31 Aralık 2024'e kadar aynı kalacak
Eski tip sürücü belgelerinin değiştirme ücreti 31 Aralık 2024'e kadar aynı kalacak
Rapor için para isteyen doktor açığa alındı
Rapor için para isteyen doktor açığa alındı

Bu Habere Tepkiniz

Denetim elemanları özlük hakları için taslak kanun metni oluşturdu

Denetim elemanları özlük hakları için taslak kanun metni oluşturdu

Denetim elemanları, özlük haklarının düzeltilmesi için taslak kanun teklifi oluşturup bazı makamlara sundu. Memurlar.net olarak taslak kanun teklifini yayımlıyoruz.
İsteğe bağlı iştirakçilik süresi, emeklilikte ek göstergeyi kazandırır mı?

İsteğe bağlı iştirakçilik süresi, emeklilikte ek göstergeyi kazandırır mı?

İsteğe bağlı iştirakçilik döneminde intibak işlemi yapılır, ancak yapılan intibak ek göstergeyi yükseltmez. Daha önce kazanmış olduğu ek gösterge devam ettirilir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kaymakamın 2008 tarihli 'düşük not' davasında karar çıktı

Kaymakamın 2008 tarihli 'düşük not' davasında karar çıktı

Danıştay 2. Dairesi, kaymakamı olarak görev yaptığı dönemde kendisi hakkında düzenlenen 2008 yılına ait sicil raporu ile mülki idare amiri değerlendirme raporunun iptali istemiyle davada kararını verdi.
Vakıf üniversitesinde kimlere ceza soruşturması açılabilir?

Vakıf üniversitesinde kimlere ceza soruşturması açılabilir?

Vakıf üniversitesinde kimlere ceza soruşturması açılabilir?
Danıştay İDDK'dan emekli ikramiyesine ilişkin karar

Danıştay İDDK'dan emekli ikramiyesine ilişkin karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Mahkeme Kararlarının Uygulanması" konulu Genel Yazısının iptaline ilişkin davayı karara bağladı.
2022 KPSS lisans sonuçları açıklandı

2022 KPSS lisans sonuçları açıklandı

2022 KPSS lisans sonuçları açıklandı
Müfettişlere konaklama için ödenen tutarlar düşük olduğu için göreve gidemiyorlar

Müfettişlere konaklama için ödenen tutarlar düşük olduğu için göreve gidemiyorlar

Müfettişlere konaklama için ödenen tutarlar, 3 yıldızlı otelde dahi kalmaya yetmiyor. Kamu misafirhane ücretlerini dahi karşılamıyor
Üniversitelerde ceza soruşturmalarına dair önemli karar!

Üniversitelerde ceza soruşturmalarına dair önemli karar!

Danıştay Birinci Dairesi, 2547 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi uyarınca yapılan ceza soruşturmasında soruşturmacının talep ettiği delil istemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti.
İDDK'dan 'yan dal uzmanlık belgesi' kararı

İDDK'dan 'yan dal uzmanlık belgesi' kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, öğretim üyesi olarak görev yapan davacının, Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca Çocuk Ürolojisi alanında yan dal uzmanlık belgesi verilmesi istemiyle yaptığı başvuruya karşı açılan davayı sonuçlandırdı.
Özel hastanelerde çalışacak tabiplerin 'yaş sınırlamasına' ilişkin dava sonuçlandı

Özel hastanelerde çalışacak tabiplerin 'yaş sınırlamasına' ilişkin dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yer alan "Kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya 60 yaşını dolduran tabipler ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabipler bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolu tabiplerin çalışma şekline uygun olarak kadro dışı geçici olarak çalışabilir." hükmünü iptal eden Daire kararını onadı.
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
Soluk borusundaki deliğe rağmen seslendirdiği rap şarkılarla hayata bağlandı

Soluk borusundaki deliğe rağmen seslendirdiği rap şarkılarla hayata bağlandı

Bingöl'de kasların hareket kabiliyetini kaybetmesine neden olan "miyopati" adlı hastalıkla mücadele eden 22 yaşındaki Emir Mervan Dere, soluk borusunda açılan deliğe rağmen rap şarkılar seslendiriyor. Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyünde yaşayan, doğuştan "miyopati" (kas tutulumu) hastası Emir Mervan Dere, 17 yaşında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle soluk alıp vermekte güçlük yaşadı. Kas hastalığının enfeksiyonun etkilerini daha da artırması üzerine, soluk alıp verebilmesi için nefes borusuna gırtlak seviyesinin altından delik açılan (trakeostomi) Dere, 5 yıldır günde yaklaşık 17 saat solunum cihazına bağlı yaşıyor.
Kamu görevlisi olmayanlara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Kamu görevlisi olmayanlara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Danıştay Birinci Dairesi, kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara memur vasıtasıyla yapılan tebligatın usule uygun kabul edilemeyeceğine karar verdi.
Haftanın fırsat ürünleri (24-30)

Haftanın fırsat ürünleri (24-30)

24 Ekim 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.