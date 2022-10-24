Atatürk Köprüsü bakım nedeniyle bu gece trafiğe kapatılacak
Atatürk (Unkapanı) Köprüsü bakım çalışması nedeniyle bu gece saat 00.30 ila 04.30 arasında trafiğe kapatılacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ekim 2022 17:38
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasında da yer alan duyuruya göre, köprüde bu gece planlı bakım-onarım çalışması yapılacak.
Köprü bu kapsamda 00.30-04.30 saatlerinde yaya ve araç trafiğine kapalı olacak.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız