Erdoğan'a hakaret eden 4 üniversite öğrencisi hakim karşısına çıktı

Kadıköy'de 11 Ocak 2022 tarihinde tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın intiharına ilişkin yapılan basın açıklaması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli pankart açarak slogan attığı gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi istenen 4 üniversite öğrencisinin yargılanmasına başlandı. Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 4 sanık katılırken, avukatları da salonda hazır bulundu.

"Suçun kanuni unsurları oluşmamıştır"

Duruşmada savunma yapan sanık Mert O.A., arkadaşlarıyla birlikte pankartı taşıdıklarını söyleyerek, "Hakkımda şikayetten vazgeçme olursa kabul ederim. Eğer mahkemece bana ceza verilecekse hakkımda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesini kabul etmiyorum" dedi. Diğer sanıklar da aynı şekilde savunma yaptı. Sanıkların avukatları ise, "Suçun kanuni unsurları oluşmamıştır. Matufiyet unsuru yoktur. Cumhurbaşkanına yönelen bir ifade de yoktur. Aksi yönde düşünülse dahi ifade özgürlüğü çerçevesinde kalan sözlerdir" dedi.

Savcıdan 4 yıla kadar hapis talebi

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların olay tarihinde basın açıklaması sırasında hakaret içeren slogan attıklarını ve bu sözlerin yazıldığı pankartı taşıdıklarını belirterek, sanıkların "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsini istedi. Mütalaaya ilişkin söz verilen sanıklar, "Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum" diyerek beraatına karar verilmesini talep etti. Ara kararını oluşturan mahkeme, sanıkların avukatına esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 Ocak 2022 tarihinde Kadıköy'de gerçekleştirilen basın açıklaması sırasında sanıklardan Muhammet M.F.'nin slogan attığı, diğer sanıklar Emirhan T., Ilgaz Ö., Mert O.A.'nın pankart taşıdığı anlatıldı. Sanıkların taşıdığı pankart ve attıkları slogan ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediklerinin belirtildiği iddianamede, 4 sanığın bu suçtan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi talep edildi.