Cemevlerine yönelik düzenleme Komisyon'dan geçti
Cemevlerine yönelik düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeye göre, cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak.
Kaynak : TRT
Eklenme : 24 Ekim 2022 23:56
Cemevlerine yönelik düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeye göre, cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız