Meslek örgütlerine yeni yapı: Türk Tabipleri Birliği'nin adı değişecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. 3 saat 40 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Amasra'daki maden kazasında alınan dersler ışığında Türkiye'deki tüm madenlerin durumlarının baştan sona gözden geçirildiğini dile getiren Erdoğan, "Ülkemizin bir daha böyle felaketlere maruz kalmaması için gerekli çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

TÜM MADENLER GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi: "Amasra'daki benzeri kazaların önüne geçmek için atacağımız adımların arasında bölgede madenciliğe özel bir meslek lisesi açmak da bulunuyor. Amasra'dan alınan dersler ışığında ülkemizdeki tüm madenlerin durumları baştan sona gözden geçirilmektedir. Yaşanan kazayla ilgili her konu inceleniyor, araştırılıyor. Ortaya çıkacak sonuca göre gereğinin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın.

TÜRKİYE YÜZYILI EN BÜYÜK MİRAS

(Bugün) Cumhuriyet tarihinin en büyük konut, iş yeri ve arsanın temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Cumartesi günü 29 Ekim programlarının ardından Türkiye'nin otomobili TOGG'un banttan indirme törenine katılacağız. Önümüzdeki gün vasıl olacağımız Cumhuriyetimizin 100. yılına büyük heyecanla, şevkle hazırlanıyoruz. Anadolu toprakları üzerinde son bin yılda kurduğumuz Cumhuriyetimizin milletçe atılacak adını Türkiye Yüzyılı koyduk. 2053, ve 2071 vizyonlarını Türkiye Yüzyılının adımları olarak görüyoruz. Türkiye'nin içinde bulunduğu süreç siyaseti, ekonomisi ile dünyada olup bitenlerden bağımsız değildir.

HUZURUMUZUN ENGELLENMESİNE ASLA RIZA GÖSTERMEYECEĞİZ

Vatan topraklarının her karışında hakim kıldığımız huzuru, umutlarımızın gölgesinin engellenmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Her kesimden insanımız bizimle olduğu müddetçe önümüzde duran, bizi engelleyecek güç tanımıyoruz. Türkiye'nin en kapsamlı sosyal programları bizim dönemimizde geliştirilmiş ve uygulanmıştır. İhtiyaçlar değiştikçe sosyal yardım programlarımızın içeriğini değiştirerek insanımızın yanında olduğumuzu gösterdik. Geçmişte sadece yakacak ve gıda başlığı altında destek alan ailelerimiz, bugün kırtasiyeden elektriğe geniş bir alanda destek almaktadır.

BU KİŞİ VE KURUMLA İLGİLİ ADIMLAR ATILACAKTIR

Bakanlarımıza, Tabipler Birliği başta, meslek örgütlerinde yeni bir yapıya geçilmesine yönelik mevzuat çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdim. Tabipler Birliği Başkanı ile ilgili yargı harekete geçmiştir. Bu ismin (Türk Tabipleri Birliği) gerekirse yasal düzenlemeyle değiştirilmesini sağlayacağız. Terör örgütünün diliyle konuşan şahsın adı, Türk'le başlayan bir kurumun başında olması milletimizin her bir ferdini rahatsız ettiğine inanıyorum. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarına ve Mahkemenin vereceği karara göre bu kişi ve kurumla ilgili adımlar atılacaktır."

Aile Destek Merkezleri'nin sayısı 656'ya çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de halen faaliyette olan 330 Aile Destek Merkezi sayısının 656'ya, 47 Sosyal Dayanışma Merkezi sayısının ise 116'ya çıkaracaklarını söyledi. Erdoğan şöyle devam etti: "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız vasıtasıyla kurduğumuz aile destek merkezleri ve sosyal dayanışma merkezleri var. Kadın ne kadar güçlü olursa hem kendi hayatında hem çocuğunu yetiştirmede o derece başarılı olacaktır. Ülkemizde faaliyetle olan 330 aile destek merkezini 656'ya, 40 olan sosyal dayanışma merkezi sayısını 116'ya çıkarıyoruz. Bu faaliyetleri 1.2 milyar liralık kaynak ayırdık."

Şuşa Beyannamesi ilişkilerimizin tapusu

Azerbaycan'a yaptığı ziyareti hatırlatan Erdoğan, Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerinin tapusu niteliğindeki Şuşa Beyannamesi'nin yıldırım hızıyla imzaladıklarını kaydetti. Erdoğan şunları söyledi: "Perşembe günü dost ve kardeş Azerbaycan'a giderek işgalden kurtarılan bölgede inşa edilen Zengilan Havalimanı'nın açılışını, kardeşim İlham Aliyev ile birlikte yaptık. Bilindiği gibi vatan savaşı sonrasında Azerbaycan ile ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkardık. İlişkilerimizin tapusu niteliğindeki Şuşa Beyannamesi'ni yıldırım hızıyla Meclislerimizden geçirerek bu yeni dönemi tescilledik. Azerbaycan'ın azat olan topraklarında rekor hızda inşa edilen Fuzuli ve Zengilan Havalimanlarını bölgenin gelişmesi ve kalkınması bakımından stratejik hamleler olarak görüyoruz. Kardeşlerimiz ile ilişkilerimizi karşılıklı ziyaretler ve iş birlikleri yoluyla her seviyede güçlendiriyoruz."