İlk Evim'de temel atılıyor: Sosyal konutta büyük gün

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın müjdesini kısa süre önce verdiği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinde 5 bini aşkın ilk etap konutun inşaatına bugün başlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında 17 ilde konutların temelleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Sincan'da düzenlenecek törenle atılacak.

'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri olarak vatandaşlara sunulacak.

5 BİN 615 KONUT İÇİN TEMEL ATILACAK

İlk Evim projesinde ilk etapta 250 bin sosyal konut kapsamında Ankara'da 2 bin 171, Kırşehir'de 458, Yozgat'ta 141, Konya'da 206, Kahramanmaraş'ta 210, Diyarbakır'da 158, Elazığ'da 88, Tunceli'de 118, Erzurum'da 158, Amasya'da 87, Bolu'da 206, Zonguldak'ta 595, Afyonkarahisar'da 364, Uşak'ta 158, Manisa'da 78, Aydın'da 265 ve Muğla'da 154 konut olmak üzere 5 bin 615 konutun ilk temelleri atılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.

AYLIK TAKSİTLER 2 BİN 280 TL'DEN BAŞLIYOR

2+1 konutun başlangıç fiyatı 608 bin TL. Yüzde 10'u peşin ödenecek. Vatandaşlar, 2+1 konutlara 240 ay vade ile aylık 2 bin 280 lira taksitle sahip olabilecek. 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL olarak açıklandı. 3+1 konutlar 240 ay vade ile aylık 3 bin 187 lira taksitle ödenebilecek.

VATANDAŞTAN BÜYÜK İLGİ

13 Eylül'de duyurusu yapılan projeye başvuran vatandaş sayısı 7,5 milyonu aşarken, resmi müracaatları tamamlanan talep sayısı 4 milyon 900 bine ulaştı. 10 Ekim'de başlayan konut amaçlı arsa ve iş yeri arsası için başvuru sayısı ise 525 bini bulurken, iş yeri için ise 45 bini aşkın talep geldi. Müstakil konut arsalar, en fazla brüt 150 metrekare konut yapmaya müsait 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşacak. Müşterek konut arsaları ise zemin artı 4 ve 5 katı geçmeyecek binalar yapmaya müsait olacak. Hak sahipleri çoğunluk sağlar ve inşaat konusunda yardım talep ederse TOKİ Başkanlığı tarafından evler için teknik, hukuki ve yapım desteği verilecek.

Yasemin Asan