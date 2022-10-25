Kılıçdaroğlu köşeye sıkıştı: Erdoğan'ın referandum çağrısı CHP'yi zorluyor
CHP içinde büyük oranda Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü hamlesinin yanlış olduğu düşünülüyordu. Erdoğan'ın referandum çağrısı ile birlikte bu kez de CHP'nin iyice köşeye sıkıştığına yönelik değerlendirmeler yapılıyor.
Kaynak : Türkiye
Eklenme : 25 Ekim 2022 07:45
Başörtüsüne anayasal güvence kazandırmak için AK Parti'nin hazırladığı anayasa değişikliği teklifi başta CHP olmak üzere 6'lı masayı köşeye sıkıştırdı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusunda kanun teklifini gündeme getirmesinden sonra AK Parti'den anayasa hamlesi gelmişti. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsüne güvence getirilmesi ve ailenin güçlendirilmesini öngören anayasa değişikliğini referanduma götürme çağrısı Kılıçdaroğlu'nu zora soktu.
CHP içinde büyük oranda Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü hamlesinin yanlış olduğu düşünülüyordu. Erdoğan'ın referandum çağrısı ile birlikte bu kez de CHP'nin iyice köşeye sıkıştığına yönelik değerlendirmeler yapılıyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız