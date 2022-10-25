Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Aşılanma oranı düştü, grip patlama yapabilir

Pandemi döneminde maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulduğu için grip vakalarının görülmemesi grip aşısına ilgiyi azalttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Eylül ayının sonunda, grip aşılarının geri ödeme sistemine tanımlandığını ve 65 yaş üstü kişilerle, risk grubundakilerin ücretsiz aşı olabileceklerini duyurmasına rağmen aradan geçen bir ayda grip aşısına beklenen ilgi olmadı.

Son iki yıldır vatandaşın gribi unuttuğunu söyleyen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, "Oysa grip her yıl dünya çapında 1 milyar kişiye bulaşıyor. 300 milyon kişide ağır seyrediyor. 30-40 milyon kişi hastaneye yatıyor ve bunların 3 milyonu kaybediliyor. Pandemi şartlarında vakalar azalınca gribi unuttuk. Oysa düşman orada bir yerlerde uyuyor ve uyanmak üzere. Dünya Sağlık Örgütü, vakaların ortaya çıkmaya başladığını duyurdu. Gerekli uyarıları yaptı. Risk grubundaki kişilerin ve 65 yaş üzerindekilerin aşı yaptırması gerekir" dedi.

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