Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ekim 2022 10:08
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen H.K, A.K. ve F.D. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ'ye üye oldukları iddiasıyla dosyasının olduğu belirlendi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız