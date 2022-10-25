WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor...İlk açıklama geldi

Whatsapp son 24 saat kesinti raporuna bakıldığında da son 10 dakikadır özellikle İstanbul bölgesinde kesinti bildirimleri geldiği görülüyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medyanın da gündeminde yer alan Whatsapp çöktü iddiaları internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. WhatsApp Web, mobil ve uygulamanın çalışmadığı görülürken, problemin mesaj gönderimi ve sesli mesaj gönderiminde yaşandığı gözüküyor.

META'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Meta'dan yapılan açıklamada, "Mümkün olan en kısa sürede herkes için WhatsApp'ı eski haline getirmek için çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

HATA BİLDİRİMİ ARTIYOR

Whatsapp uygulamasında mesajların gitmemesinin ardından hata bildirimlerimleri de hızla artış gösteriyor. Şuana kadar tespit edilen sorunun mesajların 'tek tık' şeklinde kalması yönünde.

HATA HARİTASINDA BİR ÇOK İL KIRMIZI

Hata haritasına bakıldığında İstanbul özelinde sorun yaşayanların sayısı artarken diğer illerde de problem yaşayan kullanıcı sayısının hızla arttığı görülüyor.

WhatsApp uygulamasında ise bağlanılıyor, tekrar deneyiniz ibaresi dikkat çekiyor.

BAKAN YARDIMCISI ÖMER FATİH SAYAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı DR. Ömer Fatih Sayan, WhatsApp'da yaşanan sorun ile ilgili bilgilendirmede bulundu;

Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; ''Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.'

Küresel ölçekte kendi alanlarında adeta fiili tekel oluşturan dijital hizmet sağlayıcılar ve OTT'lerin hizmet sürekliliği açısından hesap sorulamaz olması söz konusu olamaz.

Fiilen gündelik hayatın bir parçası haline gelen dijital hizmet sağlayıcıların topluma ve egemen devletlere karşı sorumlulukları olduğu yadsınamaz.'' dedi.