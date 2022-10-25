'İBB'nin Yahya Kemal Beyatlı'nın mirasçılarına telif ödemesi' kararına onama

- Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), 2005'te Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair, yazar Yahya Kemal Beyatlı'nın eserlerini izinsiz basarak çoğalttığı gerekçesiyle mirasçılarına telif ödemesine yönelik yerel mahkeme kararını onadı.

Yahya Kemal Beyatlı'nın varisleri, İBB'nin 2005'te bastığı "Yahya Kemal Beyatlı" adlı kitabın, kendilerinden izin almadan haksız ve hukuka aykırı bir surette basıldığını öne sürerek şikayetçi oldu.

Kitapta, usta şairin hayatına ilişkin anekdotlar ve resimlerin yanı sıra şiirlerinin bir kısmına da yer verildiğini belirten varisleri, kitabın eğitim, öğretim amaçlı bir kitap olmadığını, iktibas sınırlarını aştığını ileri sürerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi aleyhinde 2008'de dava açtı.

Maddi tazminat talep edilen dava dilekçesinde ayrıca ihtiyati tedbir kararı verilerek, belediyenin, Yahya Kemal Beyatlı'ya ait eserleri çoğaltmasının, yaymasının, satmasının önlenmesi, yasaya aykırı çoğaltılmış nüshaların satışının ülke genelinde durdurulması ve mevcutların toplatılması istendi.

Yargıtayca daha önce bozulan ve tekrar görülen davada, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2019'da karar verdi. Mahkeme, bozma kararına uyarak, varislere telif bedeli ödenmesine, eserlerin çoğaltılması, yayılması ve satılmasının önlenmesine karar verdi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya ikinci kez Yargıtaya geldi.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı.