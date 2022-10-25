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TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Radyo, görsel, dijital ve iletişim kampanyası olmak üzere 4 ana kategorideki yarışmada 13 alt kategoride ödüller dağıtıldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ekim 2022 13:05
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TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) 8'incisini düzenlediği "Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 115 üniversiten 1615 eser ile 2 bin 213 öğrenci yarışmaya başvuru yaptı. Finalde, 41 şehirdeki 47 üniversiteden yaklaşık 200 öğrenci dereceye girmek için ter döktü.

Ödüle layık görülen eser sahiplerine ödülleri TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve yardımcıları verdi.

Sobacı, törendeki konuşmasında, Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nın gençlerin kendilerini keşfetmek ve projelerini hayata geçirmek için önemli bir mecra olduğunu belirtti.

Tekniğin ve teknolojinin önemini inkar etmediklerini ancak iyi bir hikayenin, detayın, perspektifin, anlatının ve keskin bir gerçeğin önünde hiçbir şeyin duramayacağını bildiklerini vurgulayan Sobacı, şöyle devam etti:

"Ben bu anlatı çerçevesini, beş temel düzeyde ifade ediyor ve bunları iletişimcilerin mesleki ve insani borcu olarak görüyorum. İnsanlığın bir neferi olarak kendimizi, bu yüzyılın tanığı olarak hadiseleri, bağlamı ve hafızayı koruyabilmek için tarihi, algının ve kurgunun kaosundan kurtarmak için görünenin ötesinde saklı tutulan gerçeği ve en önemlisi ay yıldızın hakkını verebilmek için ülkemizi en iyi şekilde anlatmak zorundayız."

- "Lafarge şirketinin, karanlık işleyişini belgelerle gözler önüne serdik"

Sobacı, TRT World'ün "Fabrika" belgeselini örnek göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası terörün kirli ağlarının bir örgüsünü oluşturan Lafarge şirketinin, karanlık işleyişini belgelerle gözler önüne serdiğimiz Fabrika belgeselini, 2021'de TRT World ve TRT Haber'de yayınlamıştık. Bu belgesel, yarım milyon belgenin titizlikle incelenmesiyle ortaya çıktı. Uluslararası terör destekçilerinin suçlarını kabul etmeleri, çok uzun bir zaman ve mesai gerektiren bu içeriğin zaferinin ilanıdır. Bu belgesel, bahsettiğim 5 düzeyli anlatının önemli bir örneğidir. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi, ihtişamın değil haysiyetin rehberliğinde dünyadaki içerik karnavalının debdebesinden sıyrılabilir, görünene değil gerçeğe ulaşabilir, insanlara ve dünyaya haykırabiliriz."

Gençlerin hedeflerine ulaşmaları için her türlü desteğin ve teşvikin sağlandığının altını çizen Sobacı, "Geleceğin iletişimcileri de iletişimin geleceği de TRT'de." ifadesini kullandı.

- Ödüller sahiplerini buldu

Radyo, görsel, dijital ve iletişim kampanyası olmak üzere 4 ana kategori ve 13 alt kategoride kazananlar ise "www.trtgeleceginiletisimcileri.com" internet sitesinden yayımlandı.

"8. Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nda dereceye giren eserler ve eser sahipleri şöyle:

1- Radyo Yayıncılığı

KAPAT [X]

"Radyo Programı: Selçuk Üniversitesi - Ömür Verenler - Buse Kara; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi - Arı Radyo/Çocuk Saati - Sude Yüksel; Erciyes Üniversitesi - Ne Umduk Ne Bulduk - Rıdvan Toplu, Mohammad Ali Tawakoli.

Radyo Drama: Selçuk Üniversitesi - Kökler - Hamza Dursun; Anadolu Üniversitesi - 15 Gün 15 Dakika - Oğuz Babür, Ebru Akgül; İstanbul Üniversitesi - Kuyrukluyıldız Altında Bir İzdivaç - Erdoğan Şinikçi, Aysu İdilcan Erdoğan.

Radyo Belgesel: Anadolu Üniversitesi - Avustralya'nın Aşık Veysel'i Kim? - Ömer Melih Yeni; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Azerbaycan Türklerinin Destanı: KARABAĞ - Süleyman Topcu; Çankırı Karatekin Üniversitesi - Geçmişin Gölgesinde - Nisa Nur Küsmen, Emre Taş, Alperen Ayhan; Selçuk Üniversitesi - Muhtar Ana - Yusuf Altuğ, Habib Can Sevgin.

2- Görsel Yayıncılık

Animasyon Film: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi - Kurmanbek - Amantay Şakirov; Dokuz Eylül Üniversitesi - Richmond'daki Gizem (The Mystery In Richmond) - Ozan Çınar; Hasan Kalyoncu Üniversitesi - Elsa'nın Gözleri - İsmail Kurt.

Belgesel Film: Marmara Üniversitesi - Gulab Gul - Semih Sağman; Selçuk Üniversitesi - Karton Evler - Ali Kaan Altun; Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi - Baba Mirası - Sezim Akinova; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi - Bandırma'dan Ay'a - Harun Erdal, Beyza Nur Yurttutan, Nurican Albayrak.

Kısa Film: Selçuk Üniversitesi - İkilem - Ebubekir Sefa Akbulut, Arda Mert Kandemir; Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi - Yeni Adım - Akak Berdibekova; Anadolu Üniversitesi - Eskisinden Daha Kirli - Erdem Sönmez.

Haber: Düzce Üniversitesi - Flag Futbolda Kadın Eli - Deniz Atlas, Mustafa Kaan Çalkan; Düzce Üniversitesi - Derin Sularda Ağır Mesai - Onur Salık, Dilara Fidanoğlu; Ankara Üniversitesi - Replika - Beyza Nur Kapılı, Gökay Yağlıdere.

Video İçerik Formatı: Erciyes Üniversitesi - TEKNOFEST Girişim Hikayeleri - Muhammed Ramazan İkitepe; Ankara Üniversitesi - Şehirden İzler - Gamze Dönmez; Necmettin Erbakan Üniversitesi - Life In Afrin (Afrin'de Yaşam) - Abdülkadir Kalay.

3- Dijital Yayıncılık

İnternet Sitesi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Doğa Filozofu - Mete Esencan; Üsküdar Üniversitesi - Duymazdan Gelme - Hayrunnisa Arıcı, Gizem Altın, Zeynep Şahin; İstanbul Üniversitesi - Uzayla - İlker Kaya; Gümüşhane Üniversitesi - Teknolojiden Haberler - Oğuzhan Ernazcı, İnci Pamukcu, Berkay Kiraz.

Sosyal Medya Yönetimi: İstanbul Üniversitesi - Human Movie Team (İnsan Filmi Ekibi) - Betül Doğan; Anadolu Üniversitesi - Kod Adı: Zorba - Sait Yige, Kadriye Mira Yüksel; İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa -Gnsgraphy - Emre Güneş.

İnternet Haberi: Hacettepe Üniversitesi - Çocuk Edebiyatı İslamofobiye Karşı! - Emine Ersöz, Cahide Elif Dikan, Gülseren Eker; İzmir Katip Çelebi Üniversitesi - 3 Yaşında Cezaevinde 40 Yaşında Akademisyen - Tuğçe Tatar; Marmara Üniversitesi - NFT Fotoğraflar Kişisel Hakları İhlal mi Ediyor? - Şeyma Yılmaz.

Podcast: Üsküdar Üniversitesi - Bir Kuple Rock - Eylül Oruç, Salih Doğan; Samsun Üniversitesi - Şarkın Şarkıları - Zehra Nur Peltek; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - 5:45 Vapuru - Enes Said Geyik.

4- İletişim Kampanyası: Erciyes Üniversitesi - Geleceğe Bir Nefes - Hatice Zafer, Zeynep Tekin; Gümüşhane Üniversitesi - Yenilenebilir Enerji Kullanımı: Manyetik Şarj Alanları - Merve Kurdoğlu, Tülay Kete, Elif Patan; Erciyes Üniversitesi - Dönüşüm Elçileri Dönüştür Yetiştir Geliştir Projesi - Buket Didem Ulu, Muhammet Ali İleri, Bulut Ergan.

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