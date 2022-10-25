Referandum için kaç vekilin oyu gerekiyor? Şentop'tan açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği konusunda, "Böyle bir konunun milletin tasvibine sunulması ve milletin bu konudaki görüşüyle tescil olunması konusu siyasi bir karardır." dedi.

Şentop, Uluslararası Kırım Platformu I. Parlamenter Zirvesi'ndeki konuşmasının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsüyle ilgili "Bu işi referanduma götürelim, parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin" açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Şentop, "Başörtüsü serbestliğini güçlü bir şekilde teminat altına almak icap ediyor. Kanunla serbestliği düzenlediğiniz zaman, bunun kanunla yasaklanabileceğini de ortaya koymuş oluyorsunuz. Çünkü bunu, kanundan kaynaklanan bir hakka dönüştürmüş oluyorsunuz. Bu açıdan bunu daha güçlü bir teminata kavuşturmak bir anayasa değişikliğiyle düşünülebilir." diye konuştu.

Referanduma ilişkin Şentop, "360 ile 400 arasında kaldığı takdirde, anayasa değişikliğinin referanduma sunulması zaten zaruri oluyor. 400'ü geçtikten sonra da referanduma sunulması ihtiyaridir. Sunulabilir de sunulmayabilir de. Böyle bir konunun milletin tasvibine sunulması ve milletin bu konudaki görüşüyle tescil olunması konusu siyasi bir karadır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye, NATO'nun genişlemesine, ön yargılı olarak bir karşı duruşu söz konusu değil"

İsveç ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin Şentop, "Ben, net olarak şunu ortaya koydum; Türkiye'nin, NATO'nun genişlemesine, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasına prensip olarak, ön yargılı olarak bir karşı duruşu söz konusu değil. Eğer böyle olmuş olsaydı, başlangıç sürecinde Türkiye bir engelleme yapardı." dedi.

Türkiye'nin konuya "iyi niyetli" yaklaştığının altını çizen Şentop, "Ama şunu da unutmamak lazım; söyledim kendilerine de; 'Niye NATO'ya girmek istiyorsunuz? Ülkelerinizin güvenliğini daha da güçlendirmek için girmek istiyorsunuz. Türkiye de bu sebeple NATO'da zaten. Ama siz, kendi ülkenizin güvenliğini güçlendirmek için NATO'ya girerken, Türkiye de aynı sebeple ordayken, bir taraftan da Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden bazı unsurlara, terör örgütlerine açık veya üstü kapalı olarak destek verirseniz o zaman bizim bulunma sebebimizle çelişkili bir durum ortaya çıkar. Dolayısıyla NATO üyesi bizimle müttefik olacak ülkeler olarak, sizin de Türkiye aleyhine, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı tedbir almanız gerekiyor.'" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, şöyle devam etti:

"Üçlü Mutabakat bir iyi niyet göstergesidir. En son seçim sonrası İsveç Başbakanı'nın ilk ziyaretlerinden birini Türkiye'ye yapmak istemesi önemli bir gelişmedir. Bu konuda yürütülen bazı müzakereler var. Kararlılıklar, iyi niyetler ortaya konuldu ama Türkiye'nin, Türkiye kamuoyunun ve Meclisin bu konuda karar verebilmesi için Üçlü Mutabakat'ta kararlaştırılan hususların somut olarak yerine getirilmesi, gerçekleştirilmesi gerekiyor. Türkiye, NATO'ya girecek müttefiki olacak ülkelerden kendisine karşı 40 yıldan fazla bir zamandır terör faaliyeti yürüten bir örgütü, teröristi desteklememesini istiyor. Bunu somut olarak görmek istiyor. Orada barındırılan teröristler, terör örgütüne yardım eden kurumlar, kuruluşlar, kişilerle ilgili tedbir alınması, bunların hukuki süreçler içerisinde yargıya ve Türkiye'ye iade edilmesi talebimiz. Bunu görmedikçe mesafe almak mümkün değil."