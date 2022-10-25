İlk Evim, İlk İşyerim Projesinin temeli atıldı

Bakan Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sincan'da düzenlenen İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bundan 40 gün önce, millete yüz binlerce yeni konut ve iş yerinin müjdesini verdiğini hatırlatan Kurum, "İlk Evim, İlk İşyerim Projemiz kapsamında 17 ilimizde aynı anda tam 5 bin 615 yuvamızın temellerini atmanın mutluluğunu, gururunu hep birlikte yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kurum, projeye 8 milyona yakın başvurunun yapıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yeniden ayağa kalktığını belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Hiçbir ülkenin üstesinden gelemeyeceği, 20 yılda, TOKİ'mizle tam 1 milyon 170 bin konut yaptık, 30 bine yakın sosyal donatılarıyla, okullarıyla, camileriyle inşaatlarımızı yaptık ve aziz milletimizin hizmetine sunduk. Şimdi daha büyük bir adımla, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Hiçbir şey üretmeyip, biz projeyi yaparken her şeye 'hayır' diyen o zihniyet yine ortaya çıktı ve hep bir ağızdan 'Yapamazsınız' dediler. Yapıyor muyuz? Bugün, 17 ilde temellerimizi, müjdemizden 40 gün sonra atıyor muyuz? 'Kaynağınız ne?' diye sordular. Biz, 'Kaynak Türkiye, kaynak milletimiz. Yeni yapacağımız yüzbinlerce yuvanın teminatı da garantisi de Recep Tayyip Erdoğan'dır.' dedik."

- "Ankara'da 18 bin 300 yeni konut daha yapacağız"

Bu milletin gücüne inanmayanların Ankara'nın büyük dönüşümüne ve millete sunulan 91 bin yeni konuta bakması gerektiğini söyleyen Kurum, "'Ankara'da suyu ucuz vereceğiz' deyip zam şampiyonu yapanlar, sel olduğunda ortalıkta gözükmeyenler, Haymana'da, Bala'da, Kalecik'te yaptığımız altyapı eserlerine baksınlar. Ankara'nın tüm ilçelerine kazandırdığımız 23 millet bahçesine baksınlar." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da Ayaş'tan Bala'ya, Etimesgut'tan Haymana'ya, Mamak'tan Sincan'a 14 ilçede 18 bin 300 yeni konut daha yapacaklarını ve 36 bin konutluk arsayı da hizmete sunacaklarını bildirdi.

Kurum, "İşte bugün burada atacağımız temeller sizin eseriniz, 250 bin konut sizin hedefiniz, 1 milyon konut amaçlı arsa sizin projeniz, 10 bin iş yerimiz sizin hamleniz." dedi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut da İlk Evim, İlk İşyerim projesi sayesinde, TOKİ'nin üretim gücü ile vatandaşların talep ve beklentilerinin aynı yerde buluştuğunu ve devlete itimadın bir kez daha yükseldiğini belirtti.

Devletin desteğiyle yeni konut üretim modelinin ortaya çıkarıldığına işaret eden Bulut, "13 Eylül'de başlatılan projeye bugüne kadar yaklaşık 8 milyon başvuru yapılmıştır." bilgisini verdi.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, aktif 750 şantiyede 130 bin konutun inşaatının devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Konut, arsa ve iş yeri projesi 250 alt sektörü etkileyerek, üretime ve istihdama bereket ve rekabet getirecek. Doğrudan ve dolaylı olarak milyonlarca vatandaşımıza istihdam sağlayacak. Bugün huzurlarınızda temelini atacağımız 250 bin konutun ilk nüvesi olan 5 bin 615 konut da bu sürecin parçasıdır. Diğer illerde de bir planlama içerisinde kısa sürede ihale edilerek hızla inşaatlara başlanacaktır."