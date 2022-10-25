70 yıldır yıkanmayan adam, yıkandıktan sonra öldü

İran'ın Fars eyaletindeki Feraşbend şehrine bağlı Dejgah köyünde temizlenirse hasta olacağına inanan ve 70 yıldır yıkanmayan "Hacı Amca" lakaplı 94 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Bölge halkı tarafından durumuna saygı duyulan adamın banyo yapmanın ve temiz olmanın vücudunu hasta edeceğine inandığı için sudan uzak durduğu biliniyor.

Birkaç ay önce köyün gençleri tarafından banyo yaptırılmak istenen yaşlı adam durumu fark ettiğinde kaçmış ancak uzun çabalar sonucu banyo yapmaya ikna edilmişti. Ancak yaşlı adam banyo yapmasından yalnızca bir kaç ay sonra hastalanarak geçtiğimiz pazar günü 94 yaşında hayatını kaybetti.

Hayatı boyunca evlenmeyen ve köylüler tarafından kendisine yapılan kapısız bir barakada kalan yaşlı adamın, banyo yapmamasının yanı sıra temiz yiyecekler yemekten de uzak durduğu ve hiçbir sağlık sorunu olmadan yaşamını sürdürdüğü iddia edildi.