TSK ve NATO envanterine girdi: 21 ülke satın almak için bekliyor
TSK ve NATO envanterine girdi: 21 ülke satın almak için bekliyor
Sigortam.net'ten Sağlıklı Çekiliş!
Sigortam.net'ten Sağlıklı Çekiliş!
Sponsorlu İçerik
MEB'den önemli karar: Evde eğitim alacak öğrencilerin işlemleri kolaylaşacak
MEB'den önemli karar: Evde eğitim alacak öğrencilerin işlemleri kolaylaşacak
Referandum için kaç vekilin oyu gerekiyor? Şentop'tan açıklama
Referandum için kaç vekilin oyu gerekiyor? Şentop'tan açıklama
Sosyal konutta ilk temel 17 ilde atıldı
Sosyal konutta ilk temel 17 ilde atıldı
Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin sayısı 910 bine ulaştı
Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin sayısı 910 bine ulaştı
Hakimler hukuk ve ceza hakimi olarak ayrışıp, uzmanlaşacak
Hakimler hukuk ve ceza hakimi olarak ayrışıp, uzmanlaşacak
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor...İlk açıklama geldi
WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor...İlk açıklama geldi
Altının gram fiyatı 985 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 985 lira seviyesinden işlem görüyor
Gençlere kamu kapısı ardına kadar açılıyor; 890 bin istihdam müjdesi
Gençlere kamu kapısı ardına kadar açılıyor; 890 bin istihdam müjdesi
Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin kapsamı açıkladı
Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin kapsamı açıkladı
KDV iadelerinde kolaylık sağlayan düzenleme Resmi Gazete'de
KDV iadelerinde kolaylık sağlayan düzenleme Resmi Gazete'de
CHP'de kimyasal kriz: TSK'ya atılan iftira partiyi ikiye böldü
CHP'de kimyasal kriz: TSK'ya atılan iftira partiyi ikiye böldü
Yargıtay'dan 'yoksulluk nafakası' kararı: Asgari ücret engel değil
Yargıtay'dan 'yoksulluk nafakası' kararı: Asgari ücret engel değil
Meslek örgütlerine yeni yapı: Türk Tabipleri Birliği'nin adı değişecek
Meslek örgütlerine yeni yapı: Türk Tabipleri Birliği'nin adı değişecek
Bakan Karaismailoğlu'ndan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne metro açıklaması
Bakan Karaismailoğlu'ndan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne metro açıklaması
Madenci yakınları için nakdi destek ve iş imkanı torba kanun teklifine eklendi
Madenci yakınları için nakdi destek ve iş imkanı torba kanun teklifine eklendi
Manisa CBÜ'deki usulsüz atamalar Sayıştay raporunda
Manisa CBÜ'deki usulsüz atamalar Sayıştay raporunda
Genç araçların fiyatlarındaki düşüş sürüyor
Genç araçların fiyatlarındaki düşüş sürüyor
Yargıtay'dan sağlıkçıları üzen 'icap nöbeti' kararı
Yargıtay'dan sağlıkçıları üzen 'icap nöbeti' kararı
Erdoğan: Tüm madenlerin durumu inceleniyor
Erdoğan: Tüm madenlerin durumu inceleniyor
0850'li hatlardan taciz: Meclis BTK'dan rapor istedi
0850'li hatlardan taciz: Meclis BTK'dan rapor istedi
İstanbul merkezli 'sağlık yolsuzluğu' operasyonunda 26 tutuklama
İstanbul merkezli 'sağlık yolsuzluğu' operasyonunda 26 tutuklama
Hesabına yanlışlıkla gelen parayı iade etti, paranın sahibi dava açtı
Hesabına yanlışlıkla gelen parayı iade etti, paranın sahibi dava açtı
Bakanlık Almanya'da 'Aile Ateşelikleri' kurdu: 400 çocuk geri alındı
Bakanlık Almanya'da 'Aile Ateşelikleri' kurdu: 400 çocuk geri alındı
Sosyal konutta ilk 5 bin 615 konutun temeli yarın atılıyor
Sosyal konutta ilk 5 bin 615 konutun temeli yarın atılıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı 'Tarım Müşavirliği' kuracak
Tarım ve Orman Bakanlığı 'Tarım Müşavirliği' kuracak
Cemevlerine yönelik kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Cemevlerine yönelik kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
'Son bir yılda Ankara'ya 5 milyar lira eğitim yatırımı yaptık'
'Son bir yılda Ankara'ya 5 milyar lira eğitim yatırımı yaptık'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

TSK ve NATO envanterine girdi: 21 ülke satın almak için bekliyor

Dünyada benzeri olmayan teknolojisiyle Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Antalya Teknokent'te üretilen otomatik yol kapanı Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO envanterine girdi. İhracat için 21 ülkeyle görüşmelerin sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 25 Ekim 2022 16:38
Yazdır
TSK ve NATO envanterine girdi: 21 ülke satın almak için bekliyor

AÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğr. Gör. İbrahim Yıldırım ve ekibi tarafından tasarlanan, AÜ Antalya Teknokent'te proje süreçleri tamamlanan "Uzaktan Komutalı Elektrik Motoru Tahrikli Otomatik Yol Kapanı" Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO envanterine girdi. Hava basınçlı emsallerinden farklı olarak uzaktan komutalı elektrik motoru tahrikli olan otomatik yol kapanının dünyada benzeri bulunmadığına dikkat çekildi.

"Benzeri bulunmuyor"

Geliştirdikleri elektrikli yol kapanı hakkında bilgi veren Öğr. Gör. İbrahim Yıldırım, "Antalya Teknokent'te yaptığımız ar-ge çalışmaları sonucunda yaklaşık 1,5 saniyede açılan, bir saniyede kapanan 4,5 metre makas uzunluğu olan bir elektrikli yol kapanı yaptık. Dünyada bu kapanı üreten Hollanda, Almanya gibi belli başlı ülkeler var. Onlarda sistem tamamen basınçlı havayla çalışıyor ve kapan bir kere açılıp kapanıyor. Onu yeniden doldurmanız gerekiyor. Biz bunu ulusal patentle elektrik tahrikli hale getirdik ve bir kere şarj ettiğimizde 25-30 defa sistemi açıp kapatabiliyoruz. Bu teknolojisiyle şu an dünyada tek" dedi.

AÜ Antalya Teknokent bünyesinde akademiyi ve sanayiyi birleştirmek amacıyla şirket kurduklarını söyleyen Yıldırım, "Üniversite sanayi iş birliği sayesinde üniversitemizdeki akademik bilgiyi katma değeri yüksek ürüne dönüştürmek için çalışıyoruz" dedi.

Bunun bir örneği olarak elektrikli yol kapanını ürettiklerini belirten Yıldırım, "Bu otomatik yol kapanı, yol kontrol noktalarında ya da 'dur' ihtarına uymayan araçların durdurulmasında kullanılan bir sistem. Bu sistemin yokluğundan dolayı her yıl çok sayıda personel yaralanıyor, bazen şehit verdiğimiz oluyor. Bunun yanından pek çok sivil yaralanıyor ve takiplerde kaza yapan hurdaya çıkan araçlardan dolayı çok yüklü maddi hasar ve maliyet ortaya çıkıyor. Bunun önüne geçmek için uzaktan komutalı yol kapanı yaptık. Numune makinalarımız bir yıl boyunca Van'da, Ağrı'da, Diyarbakır'da yüksek sıcak ve soğukta görev yaptı. Bu geliştirmeler sonucunda yaklaşık yüzde 90 yerlilikle ürünümüzü ürettik. Patentini aldık. Ürünümüzü hem Türk Silahlı Kuvvetlerine hem de NATO'nun envanterine kattık mutluyuz. Üniversitemizle birlikte daha nice iş birlikleri ile savunma sanayimiz için malzemeler üretmek üzere gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

"İhracat için görüşmeler sürüyor"

Asıl hedeflerinin Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu vurgulayan Yıldırım, yurt içindeki teminden sonra amaçlarının ihracat olduğunu ifade ederek şu an 21 ülkeyle ürünün ihracatı ile ilgili görüşmelerinin sürdüğünü söyledi. Yıldırım, dünyada emsalsiz bir ürün olarak geliştirilen bu ürünün dünyaya pazarlanmasının hem üniversiteye, hem akademiye katkı sağlayacağını hem de akademisyenler ve öğrenciler için motivasyon olacağını sözlerine ekledi.

"1 dakikada kuruluyor"

Elektrikli kapanın portatif olması ve mobil olarak bir personel tarafından kolayca taşınabilir olmasıyla avantajlı olduğundan bahseden Üretim Sorumlusu Ahmet Türkmen, kapanın araçtan indirilip kurulmasının bir dakika sürdüğü ve bir kaç saniyede açılabildiğini böylece gelen araca acil müdahale sağlanabildiğini söyledi.

"Patentli ilk ürün"

Bu cihazların Avrupa'da Amerika'da havalı sistemlerle yapıldığını anlatan Türkmen, "Oradaki sistemde cihazın açılabilmesi için 11 bar civarında bir hava gerekiyor. Bu havanın emniyet araçlarıyla çalışması oldukça zor. Sistemi açmak için yanlarında yeterli batarya gezdirilemiyor. Kullanım zorluklarından dolayı motorlu olanın daha verimli olduğunu hesapladık. Bizim sistemimiz hem daha güçlü hem daha fazla kullanılıyor. Motorlu mekanik sistem sadece Türkiye'de Antalya'da var ve dünyada patentli olan ilk ve tek ürün" şeklinde konuştu.

"Güzel bir örnek"

Firmanın Akdeniz Üniversitesi akademik çalışmalarının Antalya sanayisiyle buluştuğu güzel örneklerinden bir tanesi olduğunu söyleyen . Şirket Müdürü İbrahim İşlek de "Şirketimizin bugüne gelmesinde Akdeniz Üniversitesi'nin çok önemli katkıları oldu. Antalya Teknokent Genel Müdürlüğü Kuluçka Merkezinden başladığımızdan bugüne hem deneyim aktarmada, hem yol göstermede hem destek olmada büyük emekleri geçti. Akdeniz Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz bize her zaman önemli katkılarda bulunuyor, destek oluyor" diye konuştu.

"En İyi Akademik Spin Off firması ödülü almıştı"

Savhatek Savunma A.Ş. yaptığı çalışmalarla Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde Antalya Teknokent Ar-Ge İnovasyon Ödülleri bünyesinde "En İyi Akademik Spin Off Firması" ödülüne layık görüldü. Savhatek Savunma A.Ş. tarafından Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokenti bünyesinde daha önce tamamen yerli imkanlarla 'Alperen Gözcü' adlı evrensel atış platformu üretilmişti.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
İlk Evim, İlk İşyerim Projesinin temeli atıldı
İlk Evim, İlk İşyerim Projesinin temeli atıldı
Bakan Nebati, banka genel müdürlerinin öneri ve taleplerini dinledi
Bakan Nebati, banka genel müdürlerinin öneri ve taleplerini dinledi
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Dijital Türk lirası için test aşamasına gelindi
Dijital Türk lirası için test aşamasına gelindi
Cari işlemler dengesinde gelecek yıl iyileşme bekleniyor
Cari işlemler dengesinde gelecek yıl iyileşme bekleniyor
WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor...İlk açıklama geldi
WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor...İlk açıklama geldi

Bu Habere Tepkiniz

Sayıştay, Bölüm Başkanı atamalarında üniversiteyi uyardı

Sayıştay, Bölüm Başkanı atamalarında üniversiteyi uyardı

Sayıştay Başkanlığı, bölüm başkanlığı atamalarında üst unvan kuralına dikkat etmeyen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini uyardı!
Hafta sonları koordinatörlük görevi verilebilir mi?

Hafta sonları koordinatörlük görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, "Mesleki eğitim merkezi programına öğrencileri için cumartesi gününe öğretmenlere koordinatörlük görevi verilebilir mi? sorusunu görüş yazısı ile cevapladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Denetim elemanları özlük hakları için taslak kanun metni oluşturdu

Denetim elemanları özlük hakları için taslak kanun metni oluşturdu

Denetim elemanları, özlük haklarının düzeltilmesi için taslak kanun teklifi oluşturup bazı makamlara sundu. Memurlar.net olarak taslak kanun teklifini yayımlıyoruz.
İsteğe bağlı iştirakçilik süresi, emeklilikte ek göstergeyi kazandırır mı?

İsteğe bağlı iştirakçilik süresi, emeklilikte ek göstergeyi kazandırır mı?

İsteğe bağlı iştirakçilik döneminde intibak işlemi yapılır, ancak yapılan intibak ek göstergeyi yükseltmez. Daha önce kazanmış olduğu ek gösterge devam ettirilir.
Kaymakamın 2008 tarihli 'düşük not' davasında karar çıktı

Kaymakamın 2008 tarihli 'düşük not' davasında karar çıktı

Danıştay 2. Dairesi, kaymakamı olarak görev yaptığı dönemde kendisi hakkında düzenlenen 2008 yılına ait sicil raporu ile mülki idare amiri değerlendirme raporunun iptali istemiyle davada kararını verdi.
Vakıf üniversitesinde kimlere ceza soruşturması açılabilir?

Vakıf üniversitesinde kimlere ceza soruşturması açılabilir?

Vakıf üniversitesinde kimlere ceza soruşturması açılabilir?
Danıştay İDDK'dan emekli ikramiyesine ilişkin karar

Danıştay İDDK'dan emekli ikramiyesine ilişkin karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Mahkeme Kararlarının Uygulanması" konulu Genel Yazısının iptaline ilişkin davayı karara bağladı.
2022 KPSS lisans sonuçları açıklandı

2022 KPSS lisans sonuçları açıklandı

2022 KPSS lisans sonuçları açıklandı
Müfettişlere konaklama için ödenen tutarlar düşük olduğu için göreve gidemiyorlar

Müfettişlere konaklama için ödenen tutarlar düşük olduğu için göreve gidemiyorlar

Müfettişlere konaklama için ödenen tutarlar, 3 yıldızlı otelde dahi kalmaya yetmiyor. Kamu misafirhane ücretlerini dahi karşılamıyor
Üniversitelerde ceza soruşturmalarına dair önemli karar!

Üniversitelerde ceza soruşturmalarına dair önemli karar!

Danıştay Birinci Dairesi, 2547 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi uyarınca yapılan ceza soruşturmasında soruşturmacının talep ettiği delil istemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti.
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
Soluk borusundaki deliğe rağmen seslendirdiği rap şarkılarla hayata bağlandı

Soluk borusundaki deliğe rağmen seslendirdiği rap şarkılarla hayata bağlandı

Bingöl'de kasların hareket kabiliyetini kaybetmesine neden olan "miyopati" adlı hastalıkla mücadele eden 22 yaşındaki Emir Mervan Dere, soluk borusunda açılan deliğe rağmen rap şarkılar seslendiriyor. Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyünde yaşayan, doğuştan "miyopati" (kas tutulumu) hastası Emir Mervan Dere, 17 yaşında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle soluk alıp vermekte güçlük yaşadı. Kas hastalığının enfeksiyonun etkilerini daha da artırması üzerine, soluk alıp verebilmesi için nefes borusuna gırtlak seviyesinin altından delik açılan (trakeostomi) Dere, 5 yıldır günde yaklaşık 17 saat solunum cihazına bağlı yaşıyor.
İDDK'dan 'yan dal uzmanlık belgesi' kararı

İDDK'dan 'yan dal uzmanlık belgesi' kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, öğretim üyesi olarak görev yapan davacının, Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca Çocuk Ürolojisi alanında yan dal uzmanlık belgesi verilmesi istemiyle yaptığı başvuruya karşı açılan davayı sonuçlandırdı.
Sağlık yatırımlarına yeni halka

Sağlık yatırımlarına yeni halka

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karapınar Aile Sağlığı Merkezi?nin ardından Gülbahçe Mahallesi?ne de modern bir aile sağlığı merkezi kazandırıyor.
Advertisement