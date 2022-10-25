Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 25 Ekim 2022 20:11
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan ve Destici en son Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'nde 14 Nisan 2022 tarihinde baş başa görüşmüştü.
Beştepe'deki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız