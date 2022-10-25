Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş yönetimi son 6 maçtan sadece 1 galibiyet çıkartabilen teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayırma kararı aldı.

Fransız çalıştırıcıya sezon sonuna kadar olan alacağının yarısı ödenecek. Yaklaşık 450 bin euro alacak olan Ismael, sözleşme feshi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, Valerien Ismael yönetimiyle çıktığı 19 maçta 8 galibiyet alırken, 8 kez berabere kaldı, 3 kez mağlup oldu.