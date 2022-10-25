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Genel Kurul'da Amasra kazası için kurulan komisyona üye seçildi

Genel Kurulda, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ekim 2022 19:54
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Genel Kurul'da Amasra kazası için kurulan komisyona üye seçildi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Gündem dışı konuşmaların ardından siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, partisinin, "son dönemde ortaya atılan yolsuzluk iddiaları" ile ilgili verdiği araştırma önergesinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına ilişkin önerisi üzerinde söz aldı. Ataş, Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar yaygın yolsuzlukların yaşandığını, dünyanın hiçbir yerinde yolsuzluk yapanların Türkiye'deki kadar korunmadığını ileri sürdü.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yolsuzluk, usulsüzlük ve kamu zararları konusunda bulunduğu suç duyurularını içeren 39 dosya ile kürsüye geldi.

Söz konusu suç duyurularının parasal hacminin 600 milyar lira olduğunu belirten Yavuzyılmaz, "AK Parti'nin tarihi, aynı zamanda Türkiye'deki yolsuzlukların tarihi." ifadesini kullandı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ise AK Parti hükümetleri döneminde kamu yönetiminin daha şeffaf, hesap verebilir, dürüst ve katılımcı bir yapıya dönüşmesi ve yolsuzluklarla mücadele konusunda önemli adımların atıldığını dile getirdi.

Yolsuzlukla mücadeleye yönelik anayasal düzenlemelerin yanı sıra birçok kanunda değişiklik yapıldığını kaydeden Şeker, "AK Parti hükümetleri döneminde bütçe yolsuzluklara değil, geçmişte yapılan yolsuzluklar önlenerek yatırımlara harcandı." dedi.

- "Taşeron işçiler kadro bekliyor"

Daha sonra CHP'nin, "belediyelerde görev yapan ve belediye iktisadi teşekküllerine geçirilen taşeron işçilerin özellikle norm kadro konusunda yaşadığı sıkıntılar" ile ilgili verdiği araştırma önergesinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasıyla ilgili önerisi görüşüldü.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 700 bin taşeron işçinin yıllardır kadro beklediğini belirterek, "Talepleri çok basit, 'Aynı işi yapıyoruz, devlete çalışıyoruz. O halde devletin kadrosundan, norm kadrodan bizim de yararlanmamız gerekiyor.' diyorlar. Kim buna itiraz edebilir?" diye konuştu.

Belediyelerde 560 binin üzerinde taşeron işçinin bulunduğunu vurgulayan Emir, "Bu insanlarımızın modern kölelik dediğimiz taşeron işçiliğe mahkum edilmelerini asla kabul etmiyoruz. Herkesi kapsayan bir yasa bekliyoruz." dedi.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise iktidarın emek sömürüsünden vazgeçmesi gerektiğini söyleyerek, "Bir devlette 37 farklı sözleşme, çalışma statüsü olur mu? Bu, sizin ayıbınız." ifadesini kullandı.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni de AK Parti iktidarının, işçi sınıfını güvencesiz çalıştırmaya mahkum ettiğini savundu.

- "Mağduriyet yaşatmamak için çaba gösterildi"

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AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti iktidarı döneminde belediye hizmetlerinin çeşitlendiğini, bu durumun belediyelerdeki çalışma kompozisyonunu da çeşitlendirdiğini anlattı.

Yılmaz, daha önce memurlar ve belediyelerin kadrolu işçileriyle yapılan işlerin, belediye hizmetlerinin çeşitlenmesi dolayısıyla bu iki statüde yapılabilir iş olmaktan çıktığını, bunun yerine taşeron veya sözleşmeli personel kullanma gerekliliğinin ortaya çıktığını aktardı.

AK Parti'nin, 2017'de taşeron işçiler için 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile belediyelerin kurduğu şirketlere geçiş imkanı sağladığını hatırlatan Yılmaz, düzenlemeyle işçilerin çalışma hayatlarının güvence altına alınması ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesinin amaçlandığını dile getirdi.

Yılmaz, 1 Nisan 2018'de başlayan geçiş sürecinde çalışanlara, ücret ve sosyal hakları açısından mağduriyet yaşatmamak için çaba gösterildiğini kaydetti.

CHP ve İYİ Partinin yanı sıra HDP'nin, "Sayıştay denetim raporlarındaki yolsuzluklar" ile ilgili araştırma önergesinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri de müzakerelerin ardından kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra AK Parti Grubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi kabul edildi.

Kabul edilen öneriyle, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurulda, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi yapıldı.

Bu arada CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Uzman Erbaş Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, doğrudan Genel Kurul gündemine alınması önerisi de kabul edilmedi.

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