SPK Başkanı: Gayrimenkul sektörü eski günlerine dönme yolunda

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) tarafından, her yıl farklı bir temada düzenlenen GYODER Gayrimenkul Zirvesi'nin 17'ncisi gerçekleştirildi.

Bu sene "Rota Yeniden Oluşturuluyor" mottosuyla düzenlenen zirvenin kapanışında konuşan Gönül, sektörün ihtiyaçlarının tartışıldığı ve geleceğe dair rotasının çizildiği etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Gönül, 2021'i güçlü büyümeyle tamamlayan Türkiye ekonomisinin, 2022 yılında da ekonomik büyüme gücünü korumaya devam ettiğini söyledi.

Geçen yıl Kovid-19 salgınının etkilerinin hafiflemesi ve küresel teşviklerin artmasıyla varlık talebinde yaşanan artışlardan etkilenen en önemli araçlardan birisinin gayrimenkul olduğunu dile getiren Gönül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilindiği üzere 2-3 yıl öncesine kadar gayrimenkul sektörü arz fazlası bulunmakla ve gereğinden fazla kaynağın yönlendirilmesi ile itham edilen bir sektördü. Bugün gelinen noktada ise Türkiye gibi nüfusu genç bir ülkede sektörün ne kadar vazgeçilmez olduğu bir kez daha görülmüştür. Her ne kadar küresel ekonomide yaşanan kriz ve Kovid-19 salgını nedeniyle üretim son dönemde azalsa da sektör yeniden eski günlerine dönme yolundadır."

- "İnşaat sektörü doğrudan 1,8 milyon kişiyi istihdam ediyor"

İbrahim Ömer Gönül, inşaat sektörünün GSYH içindeki payının 2021 yılında yüzde 5,1, 2022'in ilk yarısında ise yüzde 4,4 olarak gerçekleştiğini vurgulayarak, aynı dönemlerde inşaat sektöründe doğrudan istihdam sayısının yaklaşık 1,8 milyon olduğunun görüldüğünü, yan sektörlerle birlikte bu sayının 6 milyon kişiye yükseldiğini aktardı.

Bu rakamların, gayrimenkul sektörünün Türk ekonomisi için hala ne kadar önemli olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Gönül, "Mevcut durum itibarıyla arz sıkıntısının neden olduğu gerek satış gerekse kira fiyatlarındaki artışlar başta konut üretimi olmak üzere gayrimenkule olan talebin uzun süre devam edeceğini göstermektedir. Nitekim son dönemde devletimizin de başlattığı sosyal konut projesiyle bu açığı kapatma yolunda çok önemli adımlar atılmaktadır." diye konuştu.

- "Halka açık 38 GYO'nun toplam piyasa değeri 135,8 milyar TL'ye yükseldi"

SPK Başkanı Gönül, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (GYO) kuruldukları dönemden bu yana sektöre, gayrimenkul sektöründe kurumsallaşma, kayıt altına alma, profesyonel portföy yönetimi ve sağlıklı yapılaşma gibi olumlu katkılarda bulunduklarını anlattı.

Gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) sektöre katkılarına değinen Gönül, "Son dönemde GYO ve GYF'lerin kuruluşları ile ilgili Kurulumuza yapılan başvurularda yaşanan artış bunun bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Gönül, GYO ve GYF'lerin, sermaye piyasalarının sermayeyi tabana yayma fonksiyonunu desteklerken, gayrimenkul sektörünün kurumsal altyapısının genişlemesine katkıda bulunduğunu vurguladı.

Bu araçların, nitelikli gayrimenkullere yüksek miktarda sermaye gerektirmeksizin yatırım yapılmasını sağladığını anlatan Gönül, "Bunlar, likiditesi düşük olan gayrimenkullerin menkul kıymetleştirilerek, daha yüksek likiditeye sahip olmasını sağlamaktadır." bilgisini paylaştı.

Gönül, bu ve benzeri nedenlerle GYO modelinin özellikle son dönemde daha çok ilgi gördüğünü kaydederek, GYO'ların toplam piyasa değerinin 2021'de önceki yıla göre yüzde 75,3 artışla 95 milyar TL'ye yükseldiğini bildirdi.

GYO'ların halka arzlarından bahseden Gönül, şunları kaydetti:

"Halka arzı gerçekleştirilen toplam 38 GYO'nun 2022'nin üçüncü çeyreğinde toplam piyasa değeri 135,8 milyar TL olmuştur. GYF'lerin toplam portföy büyüklüğü ise 2021 sonunda 14,8 milyar TL'ye ulaşmıştır. Ülkemizde giderek artan sayısıyla GYO ve GYF'ler ülkemizin lokomotif sektöründen birisi olan gayrimenkulün gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Yatırımcıların güvenilir bir şekilde yatırıma ortak olmasını sağlamaktadır."