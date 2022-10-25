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Evi kameralarla donatan suç çetesine gece operasyonu: 5 gözaltı

Mersin'de suç çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların gelen, gideni izlemek için oturdukları evi kamerayla donattıkları görüldü. Ayrıca şahısların son olarak Galericiler Sitesi'ndeki çatışma anı da kameralara saniye saniye yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 25 Ekim 2022 23:42
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Evi kameralarla donatan suç çetesine gece operasyonu: 5 gözaltı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerine yönelik yaptığı çalışmalarda yasadışı bahis ve kart dolandırıcılığı neticesinde bazı şahısların gelir elde ettiklerini tespit etti. Şahısların dün akşamda Korukent Mahallesi'nde bulunan Galericiler Sitesi'nde suçtan elde edilen paraların paylaşımından kaynaklı anlaşmazlık dolayısıyla silahlı çatışmaya girdikleri ve 2 şahsın yaralandığı belirlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde 6 şüpheliyi tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Özel harekat ve dron desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda, V.C., Y.E., İ.N., S.E. ve Y.T. gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi. Operasyon bölgelerinde özel harekat polisleri sokak giriş ve çıkışlarını tutarak güvenlik önlemi alırken, şüphelilerin gelen, gideni izlemek için oturdukları evi kameralarla donattıkları görüldü. Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şahsın aranmasına devam ediliyor.

Çatışma anı güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan şahısların Galericiler Sitesi'ndeki çatışma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, otomobille gelen 6 kişi, galericiler sitesinde bulunan 2 şahsın üzerine sürüyor. Daha sonra silahlı çatışmaya giren 2 grup, yaklaşık 1 dakika boyunca çatışıyor. Çatışmada 2 kişi yaralanırken, dışarıdan gelen şahıslar geldikleri otomobille bölgeden kaçıyorlar.

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